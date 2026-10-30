ماذا طلب البابا لاوون الرابع عشر بشأن الإنتخابات الأميركيّة؟

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كشف تقرير لوسائل إعلام أميركية أن البابا لاوون الرابع عشر طلب المشاركة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة في تشرين الأول المقبل، عبر التصويت بالبريد من مقر إقامته في الفاتيكان.ونقلت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" عن مكتب كاتب مقاطعة ويل تأكيده أن البابا مدرج على قائمة الأشخاص الذين طلبوا الحصول على بطاقات اقتراع عبر البريد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.وقالت كيم فلادهامر، كبيرة الموظفين في مكتب كاتب ، إن روبرت فرانسيس بريفوست، وهو الاسم الأصلي للبابا، قدم طلبه في الثالث من تشرين الأول، مشيرة إلى أنه مسجل ناخبا في عنوان في مدينة نيو لينوكس في ولاية إلينوي.ومن المقرر أن تقطع بطاقة الاقتراع مسافة طويلة، من مدينة جوليت بولاية إلينوي إلى الفاتيكان، حيث يتولى ليو الرابع عشر قيادة الكنيسة الكاثوليكية منذ انتخابه في أيار 2025.وأظهرت سجلات التصويت أن البابا شارك في الانتخابات التمهيدية للحزب أعوام 2012 و2014 و2016، كما أدلى بصوته في الانتخابات العامة أعوام 2012 و2014 و2018 و2024. كذلك شارك في الانتخابات التمهيدية للحزب عامي 2008 و2010، لكنه لم يصوت في الانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية إلينوي خلال آذار الماضي.ولا يشترط في إلينوي تسجيل الناخبين لدى حزب سياسي معين، إذ يمكن للناخب اختيار الحزب الذي يرغب في التصويت لمرشحيه خلال الانتخابات التمهيدية.وفي هذا السياق، أوضح مات ديتريش، المتحدث باسم في ولاية إلينوي، أن التشريعات المحلية تتيح لجميع الناخبين المسجلين التصويت عبر البريد دون الحاجة إلى تقديم مبرر.وقال ديتريش إن نظام التصويت الغيابي الذي كان يتطلب تقديم عذر قبل عام 2010 لم يعد معمولا به، مشيرا إلى أن قانونا اتحاديا يعرف باسم "قانون التصويت الغيابي للمواطنين في الخارج والعسكريين" (UOCAVA) يتيح أيضا للمواطنين الأميركيين المقيمين خارج البلاد، بمن فيهم العسكريون، المشاركة في الانتخابات.ومن المنتظر أن تشمل بطاقة اقتراع البابا عددا من السباقات في ولاية إلينوي، أبرزها المنافسة على مقعد الأميركي خلفا للسيناتور ديك دوربين، وانتخابات حاكم الولاية التي يسعى فيها جيه بي بريتزكر إلى الفوز بولاية جديدة، إلى جانب انتخابات قضائية ومحلية في مقاطعة ويل.