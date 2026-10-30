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إقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبيّة اليوم... ما علاقة الذكاء الإصطناعيّ؟

Lebanon 24
30-10-2026 | 06:25
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وسط تعرّض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بسبب تجدّد المخاوف إزاء عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
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ومع ذلك، ظلّ المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.25% إلى 647.49 نقطة، لكنه يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وشهرية.

وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر الجمعة، إذ انخفض مؤشر القطاع 2% بعدما تسببت نتائج شركتيّ "أمازون" و"إنتل" في تأجيج مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن يدرها.

كما أثرت حالة الضبابية السياسية في فرنسا سلباً على ثقة المستثمرين هذا الشهر، حيث يُواجه البلد ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والدين الحكومي.

ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل "إيه.إس.إم.إل" و"شل" و"إيرباص" الثقة في وضع الشركات الأوروبية ورفعت ثقة المستثمرين.

وارتفعت أسهم شركة "بي.بي" 1.1% بعدما سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم شركة بوما الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 4% بعد إعلان أرباحها الفصلية. (ارم نيوز)
 
 
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