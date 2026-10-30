تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

خسر نتنياهو الأغلبية لكن خصومه لم يربحوا الحكم.. ما دور العرب؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خسر نتنياهو الأغلبية لكن خصومه لم يربحوا الحكم.. ما دور العرب؟
خسر نتنياهو الأغلبية لكن خصومه لم يربحوا الحكم.. ما دور العرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وضعت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي المعارضة أمام معضلة سياسية معقدة، بعدما فقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية، في مقابل تحقيق الأحزاب العربية مكاسب تاريخية جعلتها طرفاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.
Advertisement
 
ووفق تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، فإن نتائج الانتخابات أفرزت مشهداً غير مسبوق، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعارضة بقيادة غادي إيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً، وهو أعلى تمثيل لها في الكنيست.
 
وتعني هذه الأرقام أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لا يمتلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120، ما يجعل التعاون مع الأحزاب العربية أحد الخيارات المطروحة أمام المعارضة لإنهاء حكم نتنياهو.
 
لكن هذا الخيار يصطدم بخلافات سياسية عميقة. فبينما يبدي حزب "راعم" بقيادة منصور عباس استعداداً للتعاون مع الأحزاب الإسرائيلية، تتحفظ القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين على الانضمام إلى حكومة يرأسها إيزنكوت، بسبب مواقفه من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان، مع إبقاء احتمال دعم حكومة أقلية من خارج الائتلاف قائماً.
 
وتشير الصحيفة إلى أن إيزنكوت لم يغلق باب التعاون مع الأحزاب العربية بصورة مباشرة، لكنه وضع شروطاً سياسية للمشاركة في أي ائتلاف حكومي يصعب على هذه الأحزاب قبولها، الأمر الذي يضع المعارضة أمام خيارين: التوصل إلى تفاهم يسمح بتشكيل حكومة، أو استمرار الانسداد السياسي.
 
وفي موازاة ذلك، أثار نتنياهو جدلاً بعد اتهامه الأحزاب العربية بالتلاعب بنتائج الانتخابات، مطالباً بالتحقيق في مزاعم تدخل خارجي. غير أن الشرطة الإسرائيلية ولجنة الانتخابات المركزية أكدتا عدم وجود أدلة على تزوير انتخابي.
 
وحذّر إيزنكوت من محاولات نزع الشرعية عن نتائج الاقتراع، فيما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تجنب استهداف مجتمع كامل بالاتهامات، في إشارة إلى المواطنين العرب.
 
وتربط "الغارديان" ارتفاع المشاركة العربية في الانتخابات بتزايد المخاوف داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل من سياسات الحكومة اليمينية، ولا سيما في ظل الحرب على غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وتصاعد الجريمة وهدم المنازل والقيود على النشاط السياسي.
 
وفي المقابل، لم تكن خسارة نتنياهو للأغلبية مؤشراً بالضرورة إلى تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليسار، إذ بقيت القضايا الأمنية وتداعيات الحروب المتعددة في صدارة الحملة الانتخابية، إلى جانب الخلاف بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.
 
وترى الصحيفة أن المأزق الأساسي لا يكمن في توزيع المقاعد وحده، بل في مدى استعداد المعارضة الإسرائيلية للاعتماد على الأحزاب العربية للوصول إلى السلطة، خصوصاً أن رفض هذا التعاون قد يمنح نتنياهو فرصة للاستمرار في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، أو يدفع البلاد نحو انتخابات جديدة.
 
وبذلك، تحوّلت الأحزاب العربية من قوة برلمانية محدودة التأثير إلى طرف قادر على التأثير في مسار تشكيل الحكومة، فيما بات مستقبل نتنياهو السياسي مرتبطاً بقدرة خصومه على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى صيغة حكم تحظى بالأغلبية.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
نتنياهو أمام معركة البقاء.. هل تنقذه انقسامات خصومه؟
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يُعادل خصومه.. هذا ما كشفه آخر استطلاع رأي عن الانتخابات الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... الحكم على نائب بالسجن
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتاح الحكم في إسرائيل بيد العرب.. فلماذا ترفضهم المعارضة؟
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

الانتخابية

في إسرائيل

البريطاني

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30
Lebanon24
17:56 | 2026-10-30
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30
Lebanon24
17:42 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24