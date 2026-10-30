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عربي-دولي

حريق على متن سفينة بعد استهدافها بمقذوف مجهول جنوب إيران

Lebanon 24
30-10-2026 | 15:50
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حريق على متن سفينة بعد استهدافها بمقذوف مجهول جنوب إيران
حريق على متن سفينة بعد استهدافها بمقذوف مجهول جنوب إيران photos 0
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، بتعرّض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة لافان الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأوضحت الهيئة، في بيان استند إلى إفادة ربان السفينة، أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر منها، مشيرةً إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجّل أي آثار بيئية جراء الحادث حتى صدور التحذير.

وأضافت أن الحادث وقع عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، من دون الكشف عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن استهدافها.

ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، مؤكدةً أن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة.

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