بعد 20 عاماً.. القوات الأوغندية تبدأ الانسحاب من الصومال

بدأت القوات الأوغندية انسحابها من ، بعد نحو 20 عاماً من مشاركتها في العمليات الأمنية والعسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما أعلن الأوغندي موهوزي كاينيروغابا.

وأوضح كاينيروغابا أن عملية الانسحاب انطلقت بالفعل، مشيراً إلى أن مسؤولية تأمين المناطق التي تنتشر فيها القوات الأوغندية ستُنقل إلى الجيش الوطني الصومالي، في إطار التغييرات المرتبطة بمستقبل الوجود العسكري الأوغندي في .

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن مدى جاهزية القوات المسلحة الصومالية وقدرتها على تولّي المسؤولية الأمنية بشكل كامل، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الحكومة الفيدرالية في مكافحة الجماعات المسلحة وترسيخ الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.