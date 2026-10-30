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عربي-دولي

بعد 20 عاماً.. القوات الأوغندية تبدأ الانسحاب من الصومال

Lebanon 24
30-10-2026 | 16:20
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بعد 20 عاماً.. القوات الأوغندية تبدأ الانسحاب من الصومال
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بدأت القوات الأوغندية انسحابها من جنوب الصومال، بعد نحو 20 عاماً من مشاركتها في العمليات الأمنية والعسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما أعلن قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا.

وأوضح كاينيروغابا أن عملية الانسحاب انطلقت بالفعل، مشيراً إلى أن مسؤولية تأمين المناطق التي تنتشر فيها القوات الأوغندية ستُنقل إلى الجيش الوطني الصومالي، في إطار التغييرات المرتبطة بمستقبل الوجود العسكري الأوغندي في الصومال.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن مدى جاهزية القوات المسلحة الصومالية وقدرتها على تولّي المسؤولية الأمنية بشكل كامل، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الحكومة الفيدرالية في مكافحة الجماعات المسلحة وترسيخ الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

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جنوب الصومال

قائد الجيش

الفيدرالي

فيدرا

صوما

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