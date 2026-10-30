قرصنة لصالح الأسد.. حكم بالسجن على سوري في أميركا

أصدرت محكمة اتحادية أميركية في ولاية فرجينيا حكماً بالسجن لمدة 42 شهراً، أي ثلاث سنوات ونصف، على السوري أحمد عمر آغا، لدوره في تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد
.
وأعلنت وزارة العدل
الأميركية، الخميس، أن آغا، المعروف إلكترونياً باسم "Th3Pr0"، شارك في حملة اختراقات استهدفت نحو 47 مؤسسة إعلامية وشركة ومنظمة غير حكومية وجهة حكومية أميركية وغربية، خلال الفترة الممتدة من آب 2011 حتى كانون الثاني 2024.
وبحسب الوزارة، نُظّمت العمليات بإشراف شخصيات مقرّبة من الأسد
، بينها مسؤولون في الاستخبارات السورية
، بهدف نشر الدعاية للنظام السابق، وترهيب معارضيه، وجمع المعلومات، واستهداف وسائل الإعلام
التي كانت تغطي الانتهاكات خلال الحرب السورية.
ومن أبرز الهجمات التي شارك فيها آغا اختراق حساب وكالة "أسوشيتد برس" على منصة "تويتر
" عام 2013، ونشر خبر كاذب عن وقوع انفجارين في البيت الأبيض
وإصابة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما
، ما تسبب في اضطراب مفاجئ في الأسواق المالية
الأميركية، ومحو نحو 136 مليار دولار مؤقتاً من القيمة السوقية لأسهم مؤشر "داو جونز".
كما شملت العمليات اختراق موقع التجنيد التابع لمشاة البحرية الأميركية، ونشر رسائل تدعو العسكريين إلى رفض الأوامر والقتال إلى جانب الجيش السوري
.
وأشارت وزارة العدل إلى أن آغا ظل فاراً من الملاحقة لأكثر من عشر سنوات، فيما لا يزال شريكه المتهم فراس دردار مطلوباً للسلطات الأميركية.
وأكدت الوزارة أن الحكم يعكس استمرار ملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الأميركية، حتى بعد مرور سنوات على تنفيذها.