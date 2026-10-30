تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرصنة لصالح الأسد.. حكم بالسجن على سوري في أميركا

Lebanon 24
30-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قرصنة لصالح الأسد.. حكم بالسجن على سوري في أميركا
قرصنة لصالح الأسد.. حكم بالسجن على سوري في أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت محكمة اتحادية أميركية في ولاية فرجينيا حكماً بالسجن لمدة 42 شهراً، أي ثلاث سنوات ونصف، على السوري أحمد عمر آغا، لدوره في تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
Advertisement

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أن آغا، المعروف إلكترونياً باسم "Th3Pr0"، شارك في حملة اختراقات استهدفت نحو 47 مؤسسة إعلامية وشركة ومنظمة غير حكومية وجهة حكومية أميركية وغربية، خلال الفترة الممتدة من آب 2011 حتى كانون الثاني 2024.

وبحسب الوزارة، نُظّمت العمليات بإشراف شخصيات مقرّبة من الأسد، بينها مسؤولون في الاستخبارات السورية، بهدف نشر الدعاية للنظام السابق، وترهيب معارضيه، وجمع المعلومات، واستهداف وسائل الإعلام التي كانت تغطي الانتهاكات خلال الحرب السورية.

ومن أبرز الهجمات التي شارك فيها آغا اختراق حساب وكالة "أسوشيتد برس" على منصة "تويتر" عام 2013، ونشر خبر كاذب عن وقوع انفجارين في البيت الأبيض وإصابة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ما تسبب في اضطراب مفاجئ في الأسواق المالية الأميركية، ومحو نحو 136 مليار دولار مؤقتاً من القيمة السوقية لأسهم مؤشر "داو جونز".

كما شملت العمليات اختراق موقع التجنيد التابع لمشاة البحرية الأميركية، ونشر رسائل تدعو العسكريين إلى رفض الأوامر والقتال إلى جانب الجيش السوري.

وأشارت وزارة العدل إلى أن آغا ظل فاراً من الملاحقة لأكثر من عشر سنوات، فيما لا يزال شريكه المتهم فراس دردار مطلوباً للسلطات الأميركية.

وأكدت الوزارة أن الحكم يعكس استمرار ملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الأميركية، حتى بعد مرور سنوات على تنفيذها.
مواضيع ذات صلة
السجن 42 شهراً لسوري نفّذ اختراقات لصالح نظام الأسد.. بينها خبر هزّ الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة بالمليارات بحق نائب عراقي
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: حكم قضائي بالسجن 7 سنوات بحق النائب محمد فرمان شاهر بتهم فساد (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء العراقي: حكم بالسجن 7 سنوات بحق النائبة أشواق سالم لإدانتها بالفساد
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق المالية

وسائل الإعلام

الجيش السوري

البيت الأبيض

باراك أوباما

وزارة العدل

بشار الأسد

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30
Lebanon24
17:56 | 2026-10-30
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30
Lebanon24
17:42 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24