هل تستهدف روسيا مياه الشرب؟ تحذيرات في فرنسا

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تتصاعد المخاوف في من احتمال استهداف شبكات مياه الشرب، في ظل التوتر المتواصل بين والدول الأوروبية والمخاوف من استخدام البنى التحتية الحيوية وسيلة للضغط خلال الأزمات.وتعيد هذه المخاوف إلى الواجهة مسألة أمن إمدادات المياه، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي قد يؤدي تعطيلها أو تلويثها إلى تداعيات مباشرة على السكان.ويستحضر هذا القلق استخدام تلويث مصادر المياه كسلاح خلال النزاعات التاريخية، وسط تحذيرات من أن تطور وسائل التخريب والهجمات الإلكترونية قد يزيد صعوبة حماية شبكات الإمداد.ومع ذلك، فإن المخاوف من هجوم محتمل لا تعني ثبوت وجود خطة روسية لتنفيذه، ما يستدعي التمييز بين التحذيرات الأمنية والوقائع المؤكدة.تعذّر فتح التقرير الأصلي للتحقق من الجهات التي أطلقت التحذيرات وتفاصيلها، لذلك تجنّبت الصياغة نسبة اتهامات محددة أو معلومات غير موثقة إلى مسؤولين.