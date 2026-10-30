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عربي-دولي

بسبب لافروف.. إلغاء الصورة الجماعية لوزراء خارجية مجموعة العشرين

Lebanon 24
30-10-2026 | 17:30
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بسبب لافروف.. إلغاء الصورة الجماعية لوزراء خارجية مجموعة العشرين
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ألغت الولايات المتحدة، الجمعة، التقاط الصورة التذكارية التقليدية لوزراء خارجية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في مدينة أتلانتا الأميركية، بعدما رفض دبلوماسيون أوروبيون الظهور إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن اتخذت قرار الإلغاء عقب اعتراضات أوروبية على مشاركة لافروف في الصورة، فيما كان مطروحاً التقاط صورتين منفصلتين، إحداهما بحضوره والأخرى من دونه.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الوزراء الأوروبيين لن يلتقطوا صورة جماعية مع لافروف، مؤكداً أن العلاقات مع موسكو لم تعد طبيعية في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وانطلقت الاجتماعات برئاسة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسط انقسامات بشأن الحربين في أوكرانيا وإيران، إلى جانب ملفات أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية.

ومن غير المتوقع أن تسفر الاجتماعات، التي تستمر حتى السبت، عن قرارات حاسمة، في ظل الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية.
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