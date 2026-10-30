بسبب لافروف.. إلغاء الصورة الجماعية لوزراء خارجية مجموعة العشرين

Advertisement

ألغت ، الجمعة، التقاط الصورة التذكارية التقليدية لوزراء خارجية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في مدينة أتلانتا الأميركية، بعدما رفض دبلوماسيون أوروبيون الظهور إلى جانب لافروف.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين أن اتخذت قرار الإلغاء عقب اعتراضات أوروبية على مشاركة لافروف في الصورة، فيما كان مطروحاً التقاط صورتين منفصلتين، إحداهما بحضوره والأخرى من دونه.وقال الألماني يوهان فاديفول إن الوزراء لن يلتقطوا صورة جماعية مع لافروف، مؤكداً أن العلاقات مع لم تعد طبيعية في ظل استمرار الحرب الروسية على .وانطلقت الاجتماعات برئاسة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسط انقسامات بشأن الحربين في أوكرانيا وإيران، إلى جانب ملفات أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية.ومن غير المتوقع أن تسفر الاجتماعات، التي تستمر حتى السبت، عن قرارات حاسمة، في ظل الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية.