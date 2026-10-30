مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية بشمال الهند

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الجمعة، بولاية أوتاراخند شمال الهند
، الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا
، وفقاً لما نسبته وكالة "رويترز
" لوكالة أنباء آسيا
الدولية ANI، التي استندت إلى مسؤول في هيئة تنمية الطيران المدني بالولاية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الطائرة كانت في طريقها من بادريناث، وهي وجهة دينية بارزة للهندوس تقع في الجبال، إلى مدينة دهرادون.
ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية عن براتيك جاين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطيران المدني في ولاية أوتاراخند، قوله إن جميع من كانوا على متن الطائرة
، وهم 5 ركاب وقائدها، لقوا مصرعهم.
وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية
إن طائرة مقاتلة محلية الصنع من طراز تيجاس تحطمت في معرض دبي للطيران الجمعة، ويجري التحقق من ملابسات الحادث.
وذكرت الهيئة أن "الاتصال انقطع مع الطائرة أثناء تحليقها فوق وادي جوشيماث، وتوقف نظام التتبع في الوقت نفسه عن رصد مسارها".
وأضافت أن أسطول شركة "ترانس بهارات أفييشن"، المشغلة للطائرة، أُوقف عن العمل "كإجراء احترازي".
وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث شوهدت ألسنة اللهب والدخان.