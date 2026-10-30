مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية بشمال الهند

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لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الجمعة، بولاية أوتاراخند شمال ، الواقعة في منطقة ، وفقاً لما نسبته وكالة " " لوكالة أنباء الدولية ANI، التي استندت إلى مسؤول في هيئة تنمية الطيران المدني بالولاية.وقالت الهيئة، في بيان، إن الطائرة كانت في طريقها من بادريناث، وهي وجهة دينية بارزة للهندوس تقع في الجبال، إلى مدينة دهرادون.ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية عن براتيك جاين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطيران المدني في ولاية أوتاراخند، قوله إن جميع من كانوا ، وهم 5 ركاب وقائدها، لقوا مصرعهم.وقال متحدث باسم إن طائرة مقاتلة محلية الصنع من طراز تيجاس تحطمت في معرض دبي للطيران الجمعة، ويجري التحقق من ملابسات الحادث.وذكرت الهيئة أن "الاتصال انقطع مع الطائرة أثناء تحليقها فوق وادي جوشيماث، وتوقف نظام التتبع في الوقت نفسه عن رصد مسارها".وأضافت أن أسطول شركة "ترانس بهارات أفييشن"، المشغلة للطائرة، أُوقف عن العمل "كإجراء احترازي".