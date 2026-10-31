ترامب وفانس يلغيان تحركات انتخابية.. ما علاقة إيران؟

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أثار إلغاء الرئيس الأميركي ونائبه جيه دي عدداً من الفعاليات المقررة تساؤلات في ، بالتزامن مع تصاعد التوتر مع واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من تشرين الثاني.وألغى تجمعين انتخابيين كانا مقررين في ولايتي كانساس وأيوا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلنت الجمهورية أنه سيشارك بدلاً منهما هاتفية تشمل نحو 20 ولاية.وبرّر ترامب إلغاء زيارته إلى كانساس بعدم حاجته إلى الحضور شخصياً لدعم المرشح ، في حين ألغى فانس زيارة مقررة إلى مدينة سانت كلاود في ولاية مينيسوتا، من دون إعلان أسباب القرار.وتزامنت هذه الخطوات مع تقارير عن احتمال تنفيذ ضربات أميركية جديدة ضد إيران، ما أثار تكهنات بشأن ارتباط الإلغاءات باستعدادات عسكرية محتملة. غير أنه لم تظهر أدلة تؤكد وجود صلة بين الأمرين، فيما بقي سبب إلغاء زيارة فانس غير معلن.