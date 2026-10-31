تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من باريس إلى ليون ومرسيليا... الشارع الفرنسي يعود إلى الاحتجاج (صور)

Lebanon 24
31-10-2026 | 12:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من باريس إلى ليون ومرسيليا... الشارع الفرنسي يعود إلى الاحتجاج (صور)
من باريس إلى ليون ومرسيليا... الشارع الفرنسي يعود إلى الاحتجاج (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهدت مدن فرنسية عدة، السبت 31 تشرين الأول، تحركات احتجاجية جديدة، تركزت مطالب المشاركين فيها على غلاء المعيشة والتضييق على الحريات وتصاعد اليمين المتطرف، وسط تسجيل مواجهات محدودة في بعض المناطق، فيما وصفت السلطات الوضع العام بأنه هادئ نسبياً.

وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 320 الف شخص في 65 تحركاً في مختلف أنحاء البلاد. وأعلنت الوزارة توقيف قرابة 27 شخصاً في ارقام أولية.

Advertisement
في نانت، في 31 أكتوبر 2026.

وفي باريس، انطلق التجمع المصرّح به عند الساعة 14:12 من بوابة بانيوليه، بمشاركة مجموعات طلابية ونقابية، بينها نقابات طلاب المدارس والجامعات، إلى جانب نقابات CGT وFSU وFO. وشارك في المسيرة جان لوك ميلانشون، مرشح حزب "فرنسا الأبية" للانتخابات الرئاسية، فيما أعلنت المتحدثة باسم اتحاد الطلاب سابرين خرباش التوجه إلى تعطيل المدارس والجامعات ابتداءً من الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وشهدت العاصمة أيضاً تحركاً غير مرخّص قرب ساحة الباستيل، ضم في بدايته مئات الأشخاص قبل أن يتقلص إلى نحو مئة، بعدما تدخلت قوات الأمن لمنع تقدمه. وبعد مفاوضات مع الشرطة، وافق المشاركون على الالتحاق بالمسيرة المصرّح بها تحت مرافقة أمنية. كما فرضت الشرطة عمليات تفتيش وغرامات على بعض الموجودين في محيط الباستيل، بينها غرامة بقيمة 135 يورو بحق شابة قالت إنها لم تكن تعلم أنّ التجمع في الساحة محظور.

في باريس، في 31 أكتوبر 2026.

وفي ليون، شارك آلاف الأشخاص في مسيرة دعت إليها نقابات Solidaires وCNT-SO وUNEF،  بعيداً عن وسط المدينة الذي حظرت السلطات التظاهر فيه. وتركزت الشعارات على التحذير من صعود اليمين المتطرف والتمييز، فيما وقف المشاركون دقيقة صمت تكريماً للشاب بينغو بوسيو وانغي، البالغ 26 عاماً، الذي قُتل في هجوم عنصري وقع في تراب ولا فيريير في 23 تشرين الأول.

أما في غرونوبل، فتخللت المسيرة مواجهات بين شبان وقوات الأمن قرب أحد شوارع وسط المدينة، بعدما تدخلت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى انقسام الموكب إلى قسمين. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالعنف الشرطي، فيما قال مشاركون إنّ هذه الممارسات دفعتهم إلى النزول إلى الشارع.

في غرونوبل، في 31 أكتوبر 2026.

وفي مرسيليا، تجمع مئات الأشخاص في ساحة ريفورميه، رغم حظر التحرك، قبل أن ينطلقوا باتجاه حديقة لونشانغ وسط متابعة قوات مكافحة الشغب. وشهد التجمع مشاركة طلاب وعائلات ومتقاعدين، ورفعت خلاله مطالب تتعلق بحق الشباب في العيش بكرامة وتأمين الغذاء والتعليم.

وفي ليل، حضرت المخاوف من العنصرية إلى جانب المطالب الاجتماعية، إذ ربط مشاركون بين التظاهر والقلق على مستقبل أبنائهم بعد الهجوم العنصري في تراب ولا فيريير، فيما تحدث آخرون عن غلاء المعيشة والصعوبات التي تواجه طلاب المدارس والجامعات.

في مرسيليا، في 31 أكتوبر 2026.

وتعكس شهادات المتظاهرين التي نقلتها «لوموند» تنوع أسباب المشاركة، من ارتفاع تكاليف الحياة وصعوبة الحصول على فرص تعليمية مناسبة، إلى الاعتراض على ما وصفوه بالقمع الشرطي والتضييق على الحريات. كما عبّر شبان عن قلقهم من مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، وعن شعورهم بأن الحكومة لا تستجيب لمطالبهم.

ومن جهتها، اعتبرت الأمينة الوطنية لحزب الخضر مارين تونديلييه، خلال مشاركتها في تحرك ليل، أنّ تظاهرات السبت تمثل "التمرين الأخير قبل الإضراب العام في 5 تشرين الثاني"، منتقدة تأخر الحكومة في الرد على مطالب الطلاب، وداعية إلى ترجمة الحراك الشعبي إلى مشاركة سياسية وانتخابية.

في بوردو، في 31 أكتوبر 2026.

مواضيع ذات صلة
بفارق الأهداف.. "ليون" يتصدر الدوري الفرنسي
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفرنسية: إغلاق اللوفر ومتاحف أخرى في باريس السبت تحسبا للاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الفرنسية: توقيف 350 شخصا في باريس الأحد على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: مدينة ليون تحظر كافة الاحتجاجات يوم السبت المقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صور

وزارة الداخلية

قوات الأمن

الفرنسية

من جهته

الغاز

فرنسا

ميلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31
Lebanon24
16:17 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24