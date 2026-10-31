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عربي-دولي

روبيو: ترامب لم يحسم العمل العسكري ضد إيران

Lebanon 24
31-10-2026 | 13:35
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روبيو: ترامب لم يحسم العمل العسكري ضد إيران
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أبقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الباب مفتوحاً أمام تسوية دبلوماسية مع إيران، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قراراً بتنفيذ عمل عسكري ضدها.

وقال روبيو، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في أتلانتا بولاية جورجيا، إن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها العسكرية إذا اختارت ذلك، مضيفاً: "لم يتخذ ترامب قراراً بعد"، ومشدداً على أن واشنطن لا تتعامل باستخفاف مع هذه الخيارات.

وأوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت المحادثات التي تقودها قطر تخضع لجدول زمني محدد، مؤكداً استمرار الانفتاح الأميركي على حل دبلوماسي للحرب، وسط مخاوف من تجدّد المواجهات بعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي الملف الروسي الأوكراني، أشار روبيو إلى تزايد الاهتمام الدولي بوقف محدود لإطلاق النار في البحر الأسود، بهدف تهدئة التوترات وضمان الملاحة.

وكشف أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إمكان عقد لقاء بين ترامب والرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "أبيك" في تشرين الثاني المقبل.

كما لم يستبعد دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة العشرين المقبلة، موضحاً أن القرار يعود إلى ترامب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال روبيو إن وزراء خارجية المجموعة اتفقوا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل توريد المعادن الحيوية، وحماية الملاحة وطرق التجارة الدولية.

وشدّد، في منشور عبر منصة "إكس" عقب الاجتماع، على ضرورة إبقاء الممرات التجارية آمنة ومفتوحة، خصوصاً مضيقَي هرمز وباب المندب، وتوسيع سلاسل إمداد المعادن الحيوية لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.

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