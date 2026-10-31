روبيو: ترامب لم يحسم العمل العسكري ضد إيران

أبقى الأميركي ماركو روبيو الباب مفتوحاً أمام تسوية دبلوماسية مع ، مؤكداً أن الرئيس لم يتخذ حتى الآن قراراً بتنفيذ عمل عسكري ضدها.

وقال روبيو، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في أتلانتا بولاية جورجيا، إن قادرة على تحقيق أهدافها العسكرية إذا اختارت ذلك، مضيفاً: "لم يتخذ قراراً بعد"، ومشدداً على أن لا تتعامل باستخفاف مع هذه الخيارات.

وأوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت المحادثات التي تقودها قطر تخضع لجدول زمني محدد، مؤكداً استمرار الانفتاح الأميركي على حل للحرب، وسط مخاوف من تجدّد المواجهات بعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي الملف الروسي الأوكراني، أشار روبيو إلى تزايد الاهتمام الدولي بوقف محدود لإطلاق النار في البحر الأسود، بهدف تهدئة التوترات وضمان الملاحة.

وكشف أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إمكان عقد لقاء بين ترامب والرئيس خلال قمة "أبيك" في تشرين الثاني المقبل.

كما لم يستبعد دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة العشرين المقبلة، موضحاً أن القرار يعود إلى ترامب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال روبيو إن وزراء خارجية المجموعة اتفقوا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل توريد المعادن الحيوية، وحماية الملاحة وطرق التجارة الدولية.

وشدّد، في منشور عبر منصة "إكس" عقب الاجتماع، على ضرورة إبقاء الممرات التجارية آمنة ومفتوحة، خصوصاً مضيقَي هرمز وباب المندب، وتوسيع سلاسل إمداد المعادن الحيوية لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.