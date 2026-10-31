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عربي-دولي

5 أيام ومؤتمر واحد.. كايتي زكريا تكسر صمتها بعد خروجها من البيت الأبيض

Lebanon 24
31-10-2026 | 13:38
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5 أيام ومؤتمر واحد.. كايتي زكريا تكسر صمتها بعد خروجها من البيت الأبيض
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تحدثت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايتي زكريا عن مقابلتها "العدائية" مع مذيع شبكة "فوكس نيوز" شون هانيتي، بعد مغادرتها منصبها في وقت سابق من الشهر الجاري إثر خمسة أيام فقط قضتها فيه، عقدت خلالها مؤتمراً صحافياً واحداً تعرّض لسخرية واسعة، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت".

وقالت زكريا، التي خلفت كارولين ليفيت في المنصب، لمذيع قناة "نيوزماكس" روب فينرتي الثلاثاء: "أنا محتارة تماماً مثلكم حيال ما حدث تحديداً مع شون هانيتي. لم نتحدث يوماً عن خلفيتي التعليمية"، في إشارة إلى المقابلة التي استجوبها فيها هانيتي حول مؤهلاتها القانونية، قبل يوم من إقالتها.

وتعرّضت زكريا لانتقادات بسبب تقديم نفسها مراراً على أنها "محامية"، رغم رسوبها في امتحان نقابة المحامين، فيما وصف هانيتي خلال المقابلة مؤتمرها الصحافي بأنه "تعرّض لانتقادات واسعة"، وسألها مباشرة عمّا إذا كانت قد اجتازت امتحان النقابة، ما دفعها لاحقاً إلى إلغاء متابعته على مواقع التواصل.

"لم أكن مستعدة"

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت ستعود إلى برنامج هانيتي، قالت: "لا أتهرّب أبداً من المواجهة. ظهرت على شبكة سي إن إن، وناظرت بعض أكثر الضيوف عدائية، وتمكنت من ذلك بلباقة وكرامة". وأضافت: "لكن لأن علاقتي بشون كانت ودية جداً، وكان قد أدلى بتصريحات داعمة لي في 13 تشرين الأول ودافع عني، لم أكن مستعدة للعدائية التي واجهتها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح على زكريا "إعادة النظر" في منصبها وسط موجة التغطية الواسعة لأدائها، قائلاً للصحافيين إنه أبلغها: "لست مضطرة لفعل ذلك إن لم تريدي".

مستعدة للعودة

وأكدت زكريا أنها ستعمل مع ترامب مجدداً "من دون تردد"، لكنها أضافت: "لا أعرف إن كنت سأقول إنني أريد استعادة وظيفتي القديمة، لكن إذا طلب الرئيس ذلك، كما فعل سابقاً، سأقبل". واقترحت المذيعة ماريا بارتيرومو لخلافتها، قائلة: "اعتقدت أن ماريا بارتيرومو خيار ممتاز للرئيس ترامب. إنها صارمة ووفية، وتعرف كل التفاصيل في الجانبين الاقتصادي والسياسي".

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