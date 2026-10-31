رضائي: رسالة فانس "مؤشر جيد".. ولا قرار بتغيير العقيدة النووية

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قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران لم تردّ بعد على رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لكنه وصفها بأنها "مؤشر جيد".
وكان فانس قد بعث برسالة إلى رضائي في مسعى لإحياء محادثات السلام وتجنّب تصعيد عسكري جديد.
وفي الملف النووي، أشار رضائي إلى نقاش بشأن ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العقيدة النووية الإيرانية الحالية في حال اندلاع الحرب، مؤكداً عدم اتخاذ أي قرار جديد بتغييرها.