رضائي: رسالة فانس "مؤشر جيد".. ولا قرار بتغيير العقيدة النووية

قال أمين إن لم تردّ بعد على رسالة الأميركي ، لكنه وصفها بأنها "مؤشر جيد".

وكان قد بعث برسالة إلى رضائي في مسعى لإحياء محادثات السلام وتجنّب تصعيد عسكري جديد.

وفي الملف ، أشار رضائي إلى نقاش بشأن ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العقيدة النووية الحالية في حال اندلاع الحرب، مؤكداً عدم اتخاذ أي قرار جديد بتغييرها.