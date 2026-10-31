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عربي-دولي

أردوغان لموسكو وكييف: البحر الأسود ليس ساحة لاستهداف السفن

Lebanon 24
31-10-2026 | 14:21
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أردوغان لموسكو وكييف: البحر الأسود ليس ساحة لاستهداف السفن
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا وأوكرانيا إلى التصرّف بمسؤولية في البحر الأسود، مؤكداً رفض الهجمات على السفن المدنية أياً تكن الجهة المنفّذة أو المبررات المقدّمة.

وقال أردوغان، السبت، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، إن استهداف السفن والإجراءات التي تزيد التوتر في البحر الأسود لا تخدم مصالح أي طرف.

وكانت أنقرة قد طرحت على موسكو وكييف مقترحاً لوقف الهجمات على السفن المدنية، لكنها تقول إن الطرفين لم يتخذا خطوات بشأنه.

وأكد الرئيس التركي استمرار الاتصالات لاستعادة سلامة الملاحة، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف قد يمنح زخماً جديداً للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وكان أردوغان قد أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، استعداد بلاده لدعم إحياء المسار الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. (سكاي نيوز)

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