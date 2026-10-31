أردوغان لموسكو وكييف: البحر الأسود ليس ساحة لاستهداف السفن

دعا الرئيس وأوكرانيا إلى التصرّف بمسؤولية في البحر الأسود، مؤكداً رفض الهجمات على السفن المدنية أياً تكن الجهة المنفّذة أو المبررات المقدّمة.

وقال أردوغان، السبت، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، إن استهداف السفن والإجراءات التي تزيد التوتر في البحر الأسود لا تخدم مصالح أي طرف.

وكانت أنقرة قد طرحت على وكييف مقترحاً لوقف الهجمات على السفن المدنية، لكنها تقول إن الطرفين لم يتخذا خطوات بشأنه.

وأكد الرئيس التركي استمرار الاتصالات لاستعادة سلامة الملاحة، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف قد يمنح زخماً جديداً للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في .

وكان أردوغان قد أبلغ الرئيس الأميركي ، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، استعداد بلاده لدعم إحياء المسار الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. (سكاي نيوز)