تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لا عودة إلى المحكمة.. حكم نهائي يُغلق باب ترامب في قضية إبستين

Lebanon 24
01-11-2026 | 00:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لا عودة إلى المحكمة.. حكم نهائي يُغلق باب ترامب في قضية إبستين
لا عودة إلى المحكمة.. حكم نهائي يُغلق باب ترامب في قضية إبستين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ردّ قاضٍ فيدرالي أميركي، السبت، دعوى التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترامب بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" والشركة المالكة لها وقطب الإعلام روبرت مردوخ، على خلفية تقرير عن صلاته المزعومة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بحسب موقع "إنديا توداي".

وأسقط القاضي دارين غايلز في ميامي الدعوى بشكل نهائي، ما يعني أن ترامب لا يستطيع رفعها مجدداً، معتبراً أن الرئيس فشل في إثبات أن المدعى عليهم نشروا تصريحات تشهيرية "بسوء نية فعلي"، وهو شرط قانوني على الشخصيات العامة استيفاؤه في دعاوى التشهير.

وكتب غايلز في حكمه، وفق "رويترز": "تشبّثاً بالقشّة، تحاول الشكوى المعدّلة اختلاق عيوب في التحقيق"، مؤكداً أن الصحيفة أجرت "تحقيقاً مدروساً ومفصّلاً" قبل نشر التقرير.

وتعود الدعوى إلى تقرير نشرته الصحيفة العام الماضي عن رسالة ذات إيحاءات جنسية، مرفقة برسم، يُزعم أنها تحمل اسم ترامب، ضمن ألبوم أُعدّ لعيد ميلاد إبستين الخمسين عام 2003، وجمعته البريطانية غيسلين ماكسويل المرتبطة به. وبحسب الصحيفة، أُحيط نص الرسالة برسم يدوي لامرأة عارية، واختُتمت بعبارة: "عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سراً رائعاً آخر".

ونفى ترامب كتابة الرسالة، واصفاً التقرير بأنه "كاذب وخبيث وتشهيري"، واتهم الصحيفة بنشر تصريحات كاذبة عن قصد ألحقت به أضراراً مالية ومعنوية كبيرة. وكان إبستين قد انتحر في زنزانته في سجن في نيويورك في آب 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم اتجار جنسي.

واستند غايلز إلى الحكم التاريخي للمحكمة العليا عام 1964 في قضية "نيويورك تايمز ضد سوليفان"، الذي يُلزم الشخصيات العامة بإثبات أن الناشر تعمّد نشر معلومات كاذبة أو تجاهل الحقيقة بتهوّر، واصفاً ادعاءات الشكوى بأنها مبهمة وغير مدعومة، وأحياناً متناقضة مع مضمون المقال. ولفت إلى أن التقرير تضمّن نفي ترامب ولم يتجاهله، رافضاً حجة محاميه بأن على الصحيفة التخلي عن القصة بعد نفيه، لأن ذلك يتعارض مع معيار "سوء النية الفعلي" ومع التعديل الأول للدستور.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها غايلز الدعوى، بعدما ردّ الشكوى الأصلية في نيسان، وسمح لترامب بتقديم شكوى معدّلة في أيار طالب فيها مجدداً بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار.

ويأتي الحكم في ظل مواجهة قضائية أوسع بين ترامب ووسائل الإعلام، تشمل نزاعات مع "بي بي سي" و"أسوشييتد برس"، فيما رفعت "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" دعاوى ضد إدارته لاستعادة حق الوصول إلى البيت الأبيض بعد منعها منه في منتصف أيلول. ولم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على الحكم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة الجنائية الدولية: ينبغي عدم معاقبة أحد لخدمته قضية العدالة والتاريخ سيحكم على هذه اللحظة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تنفذ حكم الإعدام في قضية "طبيب الساحل"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر: العالم لا يمكنه تحمّل كلفة إغلاق باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد: قضية إيران ستحل سريعاً وأسعار الطاقة ستعود إلى مستوياتها السابقة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

البيت الأبيض

البريطانية

البريطاني

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-11-01
Lebanon24
06:47 | 2026-11-01
Lebanon24
06:37 | 2026-11-01
Lebanon24
06:28 | 2026-11-01
Lebanon24
06:07 | 2026-11-01
Lebanon24
05:58 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24