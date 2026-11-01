القوات اليمنية تعلن السيطرة على جبال حويشيان والتقدم نحو الحزم

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أعلنت القوات اليمنية بسط سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال حويشيان، شرق مدينة الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف، عقب مواجهات مع الحوثيين، قالت إنها أسفرت عن أسر عدد من عناصرهم واغتنام أسلحة ومعدات عسكرية.
وأوضحت أن العملية نفّذتها الفرقة الأولى قوات الطوارئ، بقيادة اللواء ياسر عبدالله المعبري، بمشاركة رجال القبائل، ونشرت مشاهد من المعارك في المنطقة.
وأكدت مواصلة تقدمها نحو مركز محافظة الجوف، مشيرة إلى أن التحرك يأتي لإسناد جبهات تعز واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. (العربية)
مشاهد من معركة حويشان وتقدم قواتنا نحو مركز محافظة الجوف واتت هذه العملية ضمن معركة فجر اليمن وإسناد جبهات تعز وتحرير كل شبر من ربوع الوطن من مليشيات الحوثي الإيرانية
#قوات_الطوارئ اليمنية الفرقة الثالثة https://t.co/z0wq5VU5RX— قوات الطوارئ اليمنية _ الفرقة الثالثة (@alfrqt7357) October 31, 2026
مشاهد من معركة حويشان وتقدم قواتنا نحو مركز محافظة الجوف واتت هذه العملية ضمن معركة فجر اليمن وإسناد جبهات تعز وتحرير كل شبر من ربوع الوطن من مليشيات الحوثي الإيرانية
#قوات_الطوارئ اليمنية الفرقة الثالثة https://t.co/z0wq5VU5RX