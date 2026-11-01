القوات اليمنية تعلن السيطرة على جبال حويشيان والتقدم نحو الحزم

أعلنت القوات بسط سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال حويشيان، شرق مدينة الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف، عقب مواجهات مع الحوثيين، قالت إنها أسفرت عن أسر عدد من عناصرهم واغتنام أسلحة ومعدات عسكرية.

وأوضحت أن العملية نفّذتها الفرقة الأولى قوات الطوارئ، بقيادة اللواء ياسر عبدالله المعبري، بمشاركة رجال القبائل، ونشرت مشاهد من المعارك في المنطقة.

وأكدت مواصلة تقدمها نحو ، مشيرة إلى أن التحرك يأتي لإسناد جبهات تعز واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. (العربية)