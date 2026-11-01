بمسيّرات أوكرانية.. ضربة جديدة لإحدى أكبر مصافي روسيا (صورة)

استهدفت مسيّرات هجومية تابعة لقوات الدفاع مصفاة "لوك أويل-نيجيغورودنيفتيورغسينتيز" في مدينة كستوفو بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيها، بحسب موقع "ميليتارني" الأوكراني نقلاً عن قناة "أسترا".

واندلع الحريق قرب وحدتَي المعالجة "AVT-6" و"AVT-5" في المصفاة، بعدما أُطلق إنذار من هجوم بالمسيّرات في مقاطعة نيجني نوفغورود عند الساعة 01:01 فجر 1 تشرين الثاني بتوقيت . وبين الساعة 02:51 و03:08، بدأ السكان المحليون الإبلاغ عن تشغيل ووقوع انفجارات في المنشأة الصناعية.

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وتُعدّ المصفاة، المعروفة أيضاً باسم "نورسي"، من أكبر مصافي في ، إذ تبلغ قدرتها على معالجة النفط الخام نحو 15 إلى 17 مليون ، وتنتج البنزين والديزل ووقود الطائرات والمازوت والإسفلت ومشتقات نفطية أخرى.

وسبق أن تعرّضت المنشأة لضربات أوكرانية عدة، آخرها ليل 26 آب 2026، حين استهدفت قوات الدفاع الأوكرانية منشآت الإنتاج فيها، ما تسبب باندلاع حريق في الموقع.