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عربي-دولي

بمسيّرات أوكرانية.. ضربة جديدة لإحدى أكبر مصافي روسيا (صورة)

Lebanon 24
01-11-2026 | 04:01
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بمسيّرات أوكرانية.. ضربة جديدة لإحدى أكبر مصافي روسيا (صورة)
بمسيّرات أوكرانية.. ضربة جديدة لإحدى أكبر مصافي روسيا (صورة) photos 0
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استهدفت مسيّرات هجومية تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية مصفاة "لوك أويل-نيجيغورودنيفتيورغسينتيز" في مدينة كستوفو بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيها، بحسب موقع "ميليتارني" الأوكراني نقلاً عن قناة "أسترا".

واندلع الحريق قرب وحدتَي المعالجة "AVT-6" و"AVT-5" في المصفاة، بعدما أُطلق إنذار من هجوم بالمسيّرات في مقاطعة نيجني نوفغورود عند الساعة 01:01 فجر 1 تشرين الثاني بتوقيت موسكو. وبين الساعة 02:51 و03:08، بدأ السكان المحليون الإبلاغ عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي ووقوع انفجارات في المنشأة الصناعية.

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وتُعدّ المصفاة، المعروفة أيضاً باسم "نورسي"، من أكبر مصافي النفط في روسيا، إذ تبلغ قدرتها على معالجة النفط الخام نحو 15 إلى 17 مليون طن سنوياً، وتنتج البنزين والديزل ووقود الطائرات والمازوت والإسفلت ومشتقات نفطية أخرى.

وسبق أن تعرّضت المنشأة لضربات أوكرانية عدة، آخرها ليل 26 آب 2026، حين استهدفت قوات الدفاع الأوكرانية منشآت الإنتاج فيها، ما تسبب باندلاع حريق في الموقع.

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