ترامب: قد أصبح "السيد فيتو" إذا فاز الديمقراطيون

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قال الرئيس الأميركي إنه قد يضطر إلى أن يصبح "السيد فيتو" إذا فاز بغالبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، وفقاً لمقطع من مقابلة مع صحيفة " بوست"، بثته شبكة " "، الأحد.وأضاف : "سيرسلون إليك مشاريع القوانين، فتستخدم حق النقض ضدها"، وتابع: "وفي نهاية المطاف، بعد شهر أو شهرين من استخدام الفيتو ضد كل شيء، سيدركون أن الأمر مجرد هدر، ثم يأتون ويبرمون اتفاقاً"، بحسب " ".ومن المقرر أن يعقد ترامب تجمعات انتخابية في ولايتي كانساس وأيوا، ضمن مساعيه لتعزيز فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالسيطرة على .وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن تراجع شعبية ترامب يمنح فرصة للفوز بالأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، وربما كليهما.وتابع ترامب: "نأمل ألا نضطر إلى القلق بشأن ذلك".