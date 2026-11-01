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عربي-دولي

ترامب: قد أصبح "السيد فيتو" إذا فاز الديمقراطيون

Lebanon 24
01-11-2026 | 12:20
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ترامب: قد أصبح السيد فيتو إذا فاز الديمقراطيون
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يضطر إلى أن يصبح "السيد فيتو" إذا فاز الديمقراطيون بغالبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، وفقاً لمقطع من مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، بثته شبكة "فوكس نيوز"، الأحد.
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وأضاف ترامب: "سيرسلون إليك مشاريع القوانين، فتستخدم حق النقض ضدها"، وتابع: "وفي نهاية المطاف، بعد شهر أو شهرين من استخدام الفيتو ضد كل شيء، سيدركون أن الأمر مجرد هدر، ثم يأتون ويبرمون اتفاقاً"، بحسب "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يعقد ترامب تجمعات انتخابية في ولايتي كانساس وأيوا، ضمن مساعيه لتعزيز فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن تراجع شعبية ترامب يمنح الديمقراطيين فرصة للفوز بالأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، وربما كليهما.

وتابع ترامب: "نأمل ألا نضطر إلى القلق بشأن ذلك".
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