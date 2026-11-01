أسبوع الحسم الكبير… واشنطن تنتخب وإسرائيل تبحث عن حكومة وإيران تنتظر قرار ترامب

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في واشنطن، تشكّل انتخابات الثالث من تشرين الثاني محطة مفصلية بالنسبة إلى الرئيس ، حيث يخوض الجمهوريون هذا الاستحقاق وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وتداعيات الحرب على إيران. فالانتخابات لن تحدد التوازن داخل مجلسي النواب والشيوخ فحسب، بل ستكشف أيضاً حجم التأييد الشعبي لسياسات الإدارة الأميركية بعد أشهر من المواجهة العسكرية وارتفاع أسعار الطاقة.وتكمن أهمية النتائج في انعكاساتها على قدرة ترامب على إدارة النصف الثاني من ولايته. فخسارة الجمهوريين السيطرة على أحد المجلسين قد تعزز الرقابة على قرارات الإدارة، بينما سيمنح احتفاظهم بالأغلبية الرئيس هامشاً تشريعياً أوسع. غير أن الصلاحيات العسكرية للرئيس لا ترتبط بصورة مباشرة بنتائج الاقتراع، ما يجعل قرار الحرب أو التسوية خاضعاً لحسابات تتجاوز التوازن الحزبي.لكن البعد الأكثر حساسية يتمثل في التوقيت. فقد أعلن ترامب صراحة أنه لن يشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، من دون أن يستبعد الخيار العسكري بعدها. وهذا الموقف يجعل انتهاء التصويت محطة مهمة لإعادة تقييم الخيارات الأميركية، وإن لم يكن دليلاً على اتخاذ قرار مسبق باستئناف الضربات.في المقابل، تدرك طهران أهمية العامل الزمني في الحسابات الأميركية، وتسعى إلى استثمار المساحة الدبلوماسية المتاحة للحصول على ضمانات تتعلق بالعقوبات والأمن الإقليمي. لكنها تواجه معضلة أساسية: هل يمكن انتزاع اتفاق يضمن مصالحها قبل انتهاء التهدئة الحالية، أم أن إطالة التفاوض ستمنح واشنطن مبررات إضافية للعودة إلى الضغط العسكري؟وتزداد أهمية هذا السؤال مع استمرار الوساطة القطرية، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. وبحسب وكالة "رويترز"، تواصلت المحادثات الأحد لليوم الثالث، بينما أعلن عباس عراقجي استمرار البحث في مقترح يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى تفاهم.ولا تقتصر المطالب على المضيق، بل تشمل تخفيف العقوبات الأميركية وتقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ووقف المواجهات على الجبهات المرتبطة بالحرب، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على . وهي شروط تعكس محاولة طهران تحويل أي اتفاق محتمل من تفاهم محدود إلى تسوية ذات أبعاد إقليمية.غير أن المسار الدبلوماسي يتقدم تحت ضغط التهديد العسكري. فقد نقلت "أسوشيتد برس" تحذيرات أميركية لدول إقليمية بشأن احتمال استئناف الضربات بعد الانتخابات، بينما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً، وأن الحل الدبلوماسي لا يزال مطروحاً.بالتوازي، تدخل أسبوعاً سياسياً بالغ التعقيد بعد الانتخابات، التي لم تمنح أياً من المعسكرات أغلبية برلمانية، لتصبح الحسابات الحكومية رهينة تفاهمات سياسية يصعب فصلها عن الانقسامات الداخلية.ومن المنتظر تسليم النتائج الرسمية للرئيس إسحاق هرتسوغ في الرابع من تشرين الثاني، تمهيداً للمشاورات التي ستحدد الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة، بحلول الحادي عشر من الشهر نفسه. وتضع هذه المرحلة نتنياهو ومنافسه غادي إيزنكوت أمام اختبار القدرة على بناء تحالف يتجاوز عتبة المقاعد الـ61.ولا تنفصل هذه المعركة عن الملف الإيراني. فطبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد تؤثر في إدارة العلاقة مع واشنطن، وفي المواقف من التسوية الإقليمية، وإن كانت الاختلافات بين القوى السياسية الإسرائيلية لا تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في المقاربة الأمنية تجاه طهران.أما لبنان، فيقف عند تقاطع هذه الاستحقاقات. فإدراج وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضمن المطالب الإيرانية يطرح تساؤلات بشأن موقع الجبهة في أي اتفاق محتمل، وما إذا كانت التسوية ستنتج ترتيبات تضمن الاستقرار جنوباً، أم ستبقي لبنان عرضة للتصعيد حتى مع التوصل إلى تفاهم أميركي إيراني.إن أهمية الأسبوع المقبل لا تكمن في أنه سيحسم بالضرورة مصير الحرب والسلام، بل في أنه قد ينهي مرحلة الغموض التي حكمت قرارات العواصم الثلاث. فواشنطن ستعرف موازينها السياسية الجديدة، وإسرائيل ستبدأ اختبار خياراتها الحكومية، وطهران ستقترب من معرفة حدود الاستعداد الأميركي للتفاوض. وبين هذه الاستحقاقات، قد تتحدد ملامح الشرق الأوسط للأشهر المقبلة: منطقة تتجه نحو إعادة ترتيب التوازنات بالتفاوض، أو نحو مواجهة جديدة تتجاوز نتائجها حدود إيران وإسرائيل.