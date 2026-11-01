لجنة الانتخابات الإسرائيلية: شبهات المخالفات لن تؤثر على نتائج الاقتراع

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أكد رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، الأحد، أن الشبهات المتعلقة بوقوع مخالفات خلال الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول، لن تؤثر على نتائج الاقتراع، مشيراً إلى فتح تحقيق في هذه القضية.
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وقال سولبرغ إن "الشبهات التي عُرضت علينا خطيرة، وسنعمل على دراستها بشكل كامل"، مؤكداً أن "موقفنا هو أنه حتى لو تأكدت هذه الشبهات، فإن ذلك لن يمس بسلامة العملية الانتخابية ولا بنتائج الانتخابات ككل".
وكانت الانتخابات قد انتهت من دون أن يتمكن أي من المعسكرين من تحقيق الأغلبية، ما يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت أمام تحدي توسيع كتلتيهما، تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.