مقذوف مجهول يستهدف سفينة في مضيق هرمز.. والسلطات البريطانية تحقق

أفادت ، اليوم الأحد، بأنها تتابع حادثة أُبلغ عن وقوعها في ، مشيرةً إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق فيها، بعدما تلقّى ربان سفينة تجارية نداء استغاثة من سفينة أخرى يفيد بتعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول، بحسب وكالة " ".

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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن بحرية ، تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات واندلاع حرائق على متنها، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفتها البحرية بأنها "غير مصرح بها".

وكانت الهيئة قد أفادت، يوم الجمعة، بتعرض ناقلة نفط خام لضربة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز.