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عربي-دولي

مقذوف مجهول يستهدف سفينة في مضيق هرمز.. والسلطات البريطانية تحقق

Lebanon 24
01-11-2026 | 13:52
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مقذوف مجهول يستهدف سفينة في مضيق هرمز.. والسلطات البريطانية تحقق
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بأنها تتابع حادثة أُبلغ عن وقوعها في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق فيها، بعدما تلقّى ربان سفينة تجارية نداء استغاثة من سفينة أخرى يفيد بتعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول، بحسب وكالة "رويترز".

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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن بحرية الحرس الثوري، تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات واندلاع حرائق على متنها، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفتها البحرية بأنها "غير مصرح بها".

وكانت الهيئة البريطانية قد أفادت، يوم الجمعة، بتعرض ناقلة نفط خام لضربة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز.

 
 
 
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هيئة عمليات التجارة البحرية

الحرس الثوري

مضيق هرمز

يوم الأحد

البريطاني

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