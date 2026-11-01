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عربي-دولي

العليمي: حماية الملاحة تتطلب إنهاء التهديد الحوثي

Lebanon 24
01-11-2026 | 13:00
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العليمي: حماية الملاحة تتطلب إنهاء التهديد الحوثي
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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن حماية الملاحة الدولية تتطلب إنهاء مصادر تهديدها ودعم جهود الدولة اليمنية في حماية أراضيها ومياهها الإقليمية، داعياً إلى تحرك دولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتعطيل شبكات تمويلهم وتسليحهم.

جاء ذلك خلال استقباله في الرياض وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين، والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دولي لدعم اليمن نهاية الشهر الجاري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
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وأشاد العليمي بمواقف لندن الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية، والمساعدات الاقتصادية والإنسانية التي تقدمها بريطانيا، ودورها بوصفها حاملة القلم بشأن اليمن في مجلس الأمن.

وتناول اللقاء تصعيد الحوثيين، إذ أشار العليمي إلى استهداف مطاري عدن والريان المدنيين، والاعتداءات على تعز وحصار سكانها وقصف أحيائها والمنشآت المدنية والأسواق والمدارس والمنازل، إلى جانب الهجمات على الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الممرات المائية والملاحة الدولية.

ودعا رئيس مجلس القيادة اليمني إلى اقتران التحرك السياسي والقانوني بإجراءات مؤثرة لتعطيل شبكات التمويل والتسليح والتهريب، وتشديد الرقابة لمنع وصول المكونات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين.

كما شدد على دعم جهود الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل أراضي البلاد، معتبراً ذلك الضمانة المستدامة لأمن المنطقة والممرات الملاحية.

وتطرق العليمي إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يتهم الحوثيين بارتكابها، مشيراً إلى وفاة موظف بالمفوضية السامية للاجئين تحت التعذيب، واستمرار الاعتقال التعسفي لأكثر من 70 من موظفي الأمم المتحدة، وإفشال المبادرات الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية.

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البريطاني

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