تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تكشف عن ذخيرة تلسكوبية جديدة لاختراق الدروع

Lebanon 24
01-11-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصين تكشف عن ذخيرة تلسكوبية جديدة لاختراق الدروع
الصين تكشف عن ذخيرة تلسكوبية جديدة لاختراق الدروع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت شركة دفاعية صينية عن ذخيرة جديدة من عيار 40 ملم، تعتمد تقنية الغلاف التلسكوبي، في خطوة تعكس توجه بكين نحو تطوير أسلحة أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الأهداف، بما يشمل المركبات المدرعة والتحصينات والأهداف الجوية الصغيرة.

وأعلنت شركة Changan Wangjiang، التابعة لمجموعة صناعات جنوب الصين، عن الذخيرة الجديدة عبر مقطع مصور نشرته على حسابها الرسمي في منصة WeChat، موضحة أنها دخلت بالفعل مرحلة الاستخدام على عدد من منصات الأسلحة الصينية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «Global Times»، فإن الشركة تقول إن الذخيرة الجديدة تتمتع بقدرات اختراق تصل إلى 130 ملم من الفولاذ المدرع المتجانس على مسافة كيلومتر واحد، فضلاً عن قدرتها على التعامل مع التحصينات والأهداف المختلفة.

تصميم تلسكوبي لزيادة كفاءة الذخيرة

تعتمد الذخيرة الجديدة على مفهوم تلسكوبي يختلف عن التصميم التقليدي للطلقات، إذ يكون المقذوف موجوداً داخل غلاف الخرطوشة، ما يجعل الذخيرة أكثر تكاملاً من حيث الشكل الخارجي.

ويستهدف هذا التصميم الاستفادة بصورة أفضل من المساحة المتاحة داخل المركبات العسكرية، خصوصاً الدبابات والمدرعات التي تواجه قيوداً تتعلق بحجم الذخائر التي يمكن تخزينها على متنها.

كما أشارت الشركة إلى أن الذخيرة تستخدم تصميماً خاصاً يهدف إلى تعزيز أدائها، مع توفير خصائص متعددة تتيح استخدامها في مهام قتالية مختلفة.

ثلاثة أنماط للاستخدام

تتضمن الذخيرة الصينية الجديدة ثلاثة أنماط رئيسية، صُمم كل منها للتعامل مع فئة مختلفة من الأهداف:

  • اختراق الدروع: يستهدف التعامل مع المركبات المدرعة والأهداف المحمية.
  • التفتيت شديد الانفجار: مخصص للتعامل مع التحصينات والأهداف الموجودة في المناطق المحمية.
  • الانفجار الجوي المبرمج: يستهدف الأهداف الجوية الصغيرة والبطيئة، ومن بينها الطائرات المسيّرة.

ويعكس تعدد هذه الأنماط توجهاً نحو تطوير ذخائر متعددة الاستخدامات، يمكن دمجها مع منصات قتالية مختلفة بدلاً من الاعتماد على أنواع منفصلة لكل مهمة.

مركبات عسكرية صينية ضمن منصات الاستخدام

وتضمنت المواد المصورة التي نشرتها الشركة لقطات لمركبة الدعم الناري Type 100، إلى جانب مركبات قتالية محمولة جواً من الجيل الجديد، كانت قد ظهرت خلال العرض العسكري الصيني في سبتمبر/أيلول 2025 بمناسبة يوم النصر.

وتكتسب مركبة الدعم Type 100 أهمية ضمن المنظومة العسكرية الصينية، إذ يُنظر إليها باعتبارها منصة مساندة للدبابات، من خلال توفير قدرات إضافية للتعامل مع الأهداف التي قد لا يكون المدفع الرئيسي للدبابة مصمماً للتعامل معها بكفاءة في مختلف الظروف.

أما المركبات القتالية المحمولة جواً، فتندرج ضمن توجه الجيش الصيني إلى تعزيز قدراته على نشر وحدات مدرعة سريعة الحركة، وتوفير الدعم للقوات المنتشرة في مناطق مختلفة.

لماذا تتجه الصين إلى الذخائر التلسكوبية؟

يرى خبراء عسكريون صينيون أن تطوير هذا النوع من الذخائر يرتبط بالحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام المساحة داخل المركبات القتالية، وزيادة القدرة على حمل الذخائر دون زيادة كبيرة في الحجم.

وأشار الخبير العسكري سونج تشونج إلى أن هذه التقنية توفر مزايا تتعلق بكفاءة التخزين والأداء، خصوصاً في المركبات المدرعة التي تفرض طبيعة تصميمها قيوداً على حجم الذخائر وكمياتها.

ورغم أن مفهوم الذخائر التلسكوبية ليس جديداً في الصناعات العسكرية، فإن إدخال تقنيات متطورة عليها وتوسيع نطاق استخدامها ضمن منصات قتالية مختلفة يعكسان استمرار الاهتمام الصيني بهذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بكين لتحديث معداتها العسكرية وتطوير أنظمة أكثر تكاملاً، تجمع بين تنوع المهام وكفاءة التشغيل، في ظل تسارع المنافسة الدولية على تقنيات التسليح الحديثة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركيّة عن تقديم 16 مليون طلقة ذخيرة للجيش: إلتزام مستمرّ بدعم سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تخطط لاختراق انتخابات أميركا.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تعلن عن تسريع تطوير مهن جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدفاع الروسية": قواتنا استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود تحمل ذخيرة إلى الجيش الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الصناعات العسكرية

جنوب الصين

الصينية

الرئيسي

العرض

جوي ✊

درعا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-01
Lebanon24
16:50 | 2026-11-01
Lebanon24
16:48 | 2026-11-01
Lebanon24
16:40 | 2026-11-01
Lebanon24
16:30 | 2026-11-01
Lebanon24
16:13 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24