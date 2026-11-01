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عربي-دولي

إيليانا إيوتوفا تفوز بانتخابات رئاسة بلغاريا

Lebanon 24
01-11-2026 | 16:13
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إيليانا إيوتوفا تفوز بانتخابات رئاسة بلغاريا
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 فازت الرئيسة البلغارية المنتهية ولايتها إيليانا إيوتوفا، والتي تدعو إلى الحوار مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.
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وتقدّمت إيوتوفا بفارق كبير على رئيس الوزراء الانتقالي السابق أندري غيوروف المدعوم من المعارضة المؤيدة للغرب، بعدما نالت بحسب التقديرات الاولية ما بين 52,5 و59% من الأصوات، بينما حصد غيوروف ما بين 38 و44% من الأصوات.

وسارع آسين فاسيليف، زعيم حزب "نواصل التغيير"، أحد الأحزاب التي دعمت غيوروف، إلى الاعتراف بفوز إيوتوفا.

وقال لوسائل الإعلام "لننتظر النتائج النهائية. أعتقد أن الفارق سيكون أضيق بكثير، لكنني شخصيا لا أتوقع أن تتغير هوية الفائز".
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