غارات جوية عنيفة تستهدف ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة غربي اليمن مجدداً

تجددت الجوية، ليل الأحد، على ميناء رأس النفطي الواقع على ساحل ، والخاضع لسيطرة الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وأفادت مصادر محلية في الحديدة لموقع "إرم نيوز" بأن الميناء، الواقع شمال غربي المحافظة، تعرض لعدة غارات جوية عنيفة.

وتأتي هذه الضربات بعدما استهدفت ثلاث غارات جوية، خلال الساعات الماضية، منشأتين نفطيتين خاضعتين لسيطرة الحوثيين في محافظتي الحديدة وذمار.

وفي بيان، قال المتحدث باسم ، اللواء الركن المالكي، إن العملية استهدفت تحييد مصادر حيوية تستخدمها الجماعة لدعم عملياتها العسكرية وتعزيز قدراتها القتالية.

وأوضح أن الحوثيين يوظفون هذه المنشآت في تطوير قدراتهم الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي يشكل تهديداً للمدنيين والمنشآت المدنية، فضلاً عن أمن واليمن وسلامة الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نفذ، قبل أسابيع، عملية مماثلة استهدفت منشآت لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة وذمار.

ويُعد ميناء رأس عيسى من أبرز المرافق التي تستقبل المشتقات النفطية المستوردة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما تمثل عائداته المالية أحد مصادر تمويل الجماعة.

وخلال العامين الماضيين، تعرض الميناء لضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت بنيته التحتية المرتبطة بتداول الوقود، قبل أن تعيد الجماعة تأهيل جزء من قدراته التشغيلية، بما يتيح استمرار إمداد مناطق سيطرتها شمالي البلاد بالمشتقات النفطية.