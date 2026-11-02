الجيش الإسرائيلي ينسحب من الخليل

انسحب الجيش الإسرائيل بشكل كامل من مدينة ، وذلك بعد 10 أيام من الحصار وتهجير ما يزيد على 3300 نسمة وهدم عدد كبير من المنشآت والمنازل في حييين من المدينة.ومع انسحاب الجيش الاسرائيلي من المدينة، أعادت انتشارها في المدينة بشكل كامل.ونشرت بيانا مفاده أنه بإمكان العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها العودة إليها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع الميدانية وتعمل على توفير كل ما يلزم لضمان عودة المواطنين بأمان.وطالب الدفاع المدني المواطنين بعدم لمس أي جسم مشبوه أو محاولة تحريكه، والابتعاد عن الأجسام الغريبة والذخائر والمخلفات.

وطالب المواطنين عدم العودة إلى منازلهم التي أجبروا على مغادرتها إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من اي مخلفات عسكرية وفحصها من قبل الجهات المختصة.وكان رئيس بلدية الخليل، أكد في وقت سابق، أن المدينة كانت لا تزال تخضع لحالة حصار وإغلاق من قبل القوات لليوم العاشر، واصفا الوضع بأنه "عقاب جماعي".وأشار أيضا إلى تضرر نحو 800 عائلة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية هناك، موضحا أن أكثر من 3000 شخص تأثروا بالتهجير، بينما لا يزال 1500 محاصرين في منازلهم.