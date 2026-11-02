تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي ينسحب من الخليل

Lebanon 24
02-11-2026 | 01:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجيش الإسرائيلي ينسحب من الخليل
الجيش الإسرائيلي ينسحب من الخليل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انسحب الجيش الإسرائيل بشكل كامل من مدينة الخليل، وذلك بعد 10 أيام من الحصار وتهجير ما يزيد على 3300 نسمة وهدم عدد كبير من المنشآت والمنازل في حييين من المدينة.
Advertisement

ومع انسحاب الجيش الاسرائيلي من المدينة، أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية انتشارها في المدينة بشكل كامل.

ونشرت محافظة الخليل بيانا مفاده أنه بإمكان العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها العودة إليها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع الميدانية وتعمل على توفير كل ما يلزم لضمان عودة المواطنين بأمان.

وطالب الدفاع المدني المواطنين بعدم لمس أي جسم مشبوه أو محاولة تحريكه، والابتعاد عن الأجسام الغريبة والذخائر والمخلفات.
 وطالب المواطنين عدم العودة إلى منازلهم التي أجبروا على مغادرتها إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من اي مخلفات عسكرية وفحصها من قبل الجهات المختصة.

وكان رئيس بلدية الخليل، أكد في وقت سابق، أن المدينة كانت لا تزال تخضع لحالة حصار وإغلاق من قبل القوات الإسرائيلية لليوم العاشر، واصفا الوضع بأنه "عقاب جماعي".

وأشار أيضا إلى تضرر نحو 800 عائلة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية هناك، موضحا أن أكثر من 3000 شخص تأثروا بالتهجير، بينما لا يزال 1500 محاصرين في منازلهم.
مواضيع ذات صلة
العربية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من منطقتين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو من الخليل: الجيش الإسرائيلي سيدخل الأحياء وسيُخلي السكان ويفتش المنزل ويدمّر البنى التحتية للإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: عثرنا داخل سيارة منفذي عملية الخليل على كمية كبيرة من الذخيرة
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إضافية
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

محافظة الخليل

الإسرائيلية

الفلسطينية

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:34 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-11-02
Lebanon24
03:01 | 2026-11-02
Lebanon24
02:57 | 2026-11-02
Lebanon24
02:46 | 2026-11-02
Lebanon24
02:34 | 2026-11-02
Lebanon24
02:00 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24