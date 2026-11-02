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عربي-دولي

طهران تُحذر: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة

Lebanon 24
02-11-2026 | 02:57
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طهران تُحذر: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة
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حذّرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها، غداة تلويح الرئيس دونالد ترامب بإمكان شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن "أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

من جهته، كرر ترامب أمس الأحد تهديده باستئناف الضربات ضد إيران وقال خلال تجمع انتخابي إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.

وصرح ترامب أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الثلاثاء "والسبب الوحيد الذي يجعلني لم أنتهِ بعد من إيران... هو أنني أريد أن أكون لطيفا. أنا أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت... لكن في مرحلة ما، سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت لبحث ما إذا كان ينبغي تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران ومتى يمكن القيام بذلك.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي قولهما إن الزعيمين ناقشا مسار المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، إذ حض نتانياهو الرئيس الأميركي على توجيه ضربة إلى إيران فور انتهاء انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الأميركي، فيما فضّل ترامب إتاحة المجال أمام المفاوضات لمواصلة مسارها.

وفي تصريحات لصحافيين، أكد ترامب أنه ناقش ملف إيران مع نتانياهو، لكنه لم يرغب في تقديم المزيد من التفاصيل.(أ.ف.ب)
 
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