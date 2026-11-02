ملك الأردن: سنتصدى للإرهاب والأطماع الإسرائيلية أكبر تهديد للمنطقة

شدّد العاهل الملك عبدالله الثاني على أن بلاده ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ووحدتها، مؤكداً أن سيبقى صامداً في مواجهة الإرهاب.

وقال، خلال خطاب العرش لدى افتتاح العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين الاثنين، إن الدولة ستكون بالمرصاد لمنفذي هجوم الكرك الإرهابي، مضيفاً أن الإرهابيين “ليسوا منا”، وأن الأردن لن يسمح لهم بتهديد أمن الوطن ووحدته.

وأكد تمسّك بعروبتها والعمل على توحيد كلمة العرب، وقدرتها على الدفاع عن مصالحها وقضايا الأمة.

وفي الشأن الإقليمي، شدّد الملك عبدالله الثاني على أنه “لا أمن في المنطقة دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني”، واصفاً الأطماع التوسعية بأنها أكبر تهديد للمنطقة، في ظل استمرار الكارثة في غزة والاعتداءات في والقدس.

كما أكد أن الأمن المائي أولوية وطنية، وأنه لن يسمح بأن يكون ظمأ رهينة لأي ظرف.