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عربي-دولي

مراكز أقل وطوابير أطول.. الناخب الأميركي يقاتل ليصوّت

Lebanon 24
02-11-2026 | 06:39
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تتحرك مجموعات مجتمعية وحقوقية في مقاطعة تارانت بولاية تكساس لحثّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات النصفية، بعدما أغلقت السلطات المحلية عشرات مراكز الاقتراع المبكر ويوم الانتخاب قبل أسابيع من الاستحقاق، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز".

وصوّتت محكمة المفوضين في المقاطعة، المؤلفة من خمسة أعضاء، في أيلول على إلغاء 92 مركز اقتراع، لينخفض العدد من 316 في انتخابات 2022 النصفية إلى 224 هذا العام، ما أثار موجة غضب في المجتمع المحلي. وأيّد الأعضاء الجمهوريون الثلاثة القرار بحجة قلة استخدام بعض المراكز، فيما رفضه العضوان الديمقراطيان.

وتُعدّ تارانت، الواقعة ضمن منطقة دالاس-فورت وورث، أكبر مقاطعة في تكساس فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024 بنسبة 51.86%، بعدما فاز بها جو بايدن عام 2020 بنسبة 49.31%.

الأحياء غير البيضاء الأكثر تضرراً

وكشف تحليل أجراه فريق البيانات في "إيه بي سي نيوز" ومحطاتها المحلية أن 21 رمزاً بريدياً تتجاوز فيها نسبة السكان غير البيض 75% خسرت 37 مركز اقتراع، إذ تمثّل هذه المناطق نحو 30% من المقاطعة، لكنها استأثرت بـ40% من المراكز الملغاة. ففي الرمز البريدي 76010، حيث تبلغ نسبة غير البيض 86% ومتوسط دخل الأسرة 45,466 دولاراً، تراجعت مراكز يوم الانتخاب من ثمانية إلى ثلاثة، وفي الرمز 76119، حيث تبلغ النسبة 93%، تراجعت من تسعة إلى ثلاثة، من دون بدائل، علماً أن نسبة غير البيض في المقاطعة تبلغ نحو 58% ومتوسط دخل الأسرة 84,207 دولارات.

وقالت رئيسة فرع الجمعية الوطنية للنهوض بالملوّنين (NAACP) في المقاطعة إستيلا ويليامز: "يجب أن تُتاح للجميع فرصة الوصول إلى صناديق الاقتراع من دون معاناة. هذا الوضع أثّر على المجتمعات المهمّشة"، مشيرة إلى أن متطوعين أطلقوا حملة اتصالات ورسائل لإبلاغ الناخبين بالمراكز المتاحة، كما تعاونت الجمعية مع شركة النقل العام "ترينيتي مترو" لتأمين رحلات مجانية ذهاباً وإياباً إلى مراكز الاقتراع.

مبررات الجمهوريين

في المقابل، قال المفوض الجمهوري مات كراوس إن عدد المراكز يتوافق مع القانون، ويضمن "عدم تكدّس مراكز الاقتراع بالقرب من بعضها"، فيما أكد قاضي المقاطعة الجمهوري تيم أوهير أن مراكز يوم الانتخاب الـ224 تتجاوز الحد الأدنى القانوني بـ54 مركزاً، مضيفاً: "كل ذلك تحقق من دون الممارسة المهدرة المتمثلة بوضع مراكز اقتراع مقابل بعضها". أما المفوض الديمقراطي رودريك مايلز فقال: "هناك عائلات تصوّت في بعض هذه المراكز منذ عقود، وإلغاء مكان مريح للسكان يخلق عوائق".

وارتفعت نسبة الإقبال في الأسبوع الأول من التصويت المبكر في المقاطعة بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، لكن كثيرين اضطروا إلى الانتظار ساعات في طوابير طويلة.

"لا أغلبية جمهورية من دون تكساس"

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس المسيحية كيث غادي أن القرار أثار جدلاً واسعاً لأن المقاطعة باتت "متأرجحة" بعد تصويتها لبايدن عام 2020، معتبراً أن الحفاظ عليها جمهورية أساسي للفوز بالولاية وبالسيطرة على الكونغرس، وقال: "لا يمكن أن تكون هناك أغلبية جمهورية في الكونغرس من دون السيطرة على تكساس". ويأتي ذلك فيما يخوض المدعي العام للولاية كين باكستون سباقاً متقارباً على مقعد مجلس الشيوخ أمام الديمقراطي جيمس تالاريكو، في ولاية لم يمثّلها ديمقراطي في المجلس منذ 33 عاماً.

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