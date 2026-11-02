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عربي-دولي

هجمات سيبرانية تستهدف برادات المتاجر في أوروبا... درجات الحرارة ترتفع إلى 50 مئوية

Lebanon 24
02-11-2026 | 08:08
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هجمات سيبرانية تستهدف برادات المتاجر في أوروبا... درجات الحرارة ترتفع إلى 50 مئوية
هجمات سيبرانية تستهدف برادات المتاجر في أوروبا... درجات الحرارة ترتفع إلى 50 مئوية photos 0
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تواجه متاجر كبرى في السويد وبلجيكا ولوكسمبورغ اضطرابات في أنظمة التبريد والتجميد، بعدما ارتفعت درجات حرارة البرادات بصورة مفاجئة، في حوادث يُشتبه في ارتباطها بهجمات سيبرانية، بعد أسابيع من هجوم مماثل استهدف مئات المتاجر الكبرى في فرنسا.

وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في السويد، جون بيلوف، أن المركز يتعامل مع حوادث متعددة طالت أنظمة التبريد في المتاجر، فيما أعلنت شركتا التجزئة السويديتان ICA وCoop تسجيل ارتفاع مفاجئ في درجات حرارة المجمدات خلال الليل.

وأفادت شركة Coop بأن ستة من متاجرها تأثرت بهذه الحوادث، بينما قالت ICA إن عدداً محدوداً من متاجرها تعرض لواقعة أثّرت في أنظمة التبريد والتجميد، مؤكدة أنها تتابع التحقيق في ملابساتها.

وفي بلجيكا ولوكسمبورغ، تحدثت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا" عن ارتفاع درجات الحرارة في عشرات المتاجر التابعة لمجموعة Ahold Delhaize، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة Sabcobel المتخصصة في أنظمة التبريد، ستيفان مولانس، الذي أشار إلى أن الهجوم السيبراني تسبب بالمشكلة.

وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق أن حادثاً تقنياً أصاب أنظمة التبريد والتجميد في متاجرها، مشيرة إلى أنها تحقق في الواقعة، بعدما أبلغت الشرطة الهولندية الشهر الماضي عن حادثة متعلقة بالأمن السيبراني.

وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان الهجوم الذي استهدف مئات المتاجر الكبرى في فرنسا، حيث تمكن قراصنة من رفع درجات حرارة البرادات والمجمدات إلى نحو 50 درجة مئوية، ما أدى إلى إفساد كميات كبيرة من المواد الغذائية، فضلاً عن اندلاع حرائق في عدد من المتاجر.

وفي إحدى الحالات السويدية، أفاد متجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن درجات حرارة براداته ومجمداته ضُبطت على المستوى نفسه الذي سُجل خلال الهجوم الف

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وكالة الأنباء

المركز الوطني

رئيس المركز

الهولندية

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