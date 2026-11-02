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عربي-دولي

ترشيح أنغيلا ميركل للمشاركة في انتخاب الرئيس الألماني الجديد

Lebanon 24
02-11-2026 | 08:46
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ترشيح أنغيلا ميركل للمشاركة في انتخاب الرئيس الألماني الجديد
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يعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية شليزفيغ-هولشتاين الألمانية، إرسال المستشارة السابقة أنغيلا ميركل للمشاركة في الجمعية الاتحادية التي ستنتخب رئيسا جديدا للبلاد مطلع 2027.
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وسبق أن قام الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن بترشيح ميركل للمشاركة في عملية الانتخاب عام 2022.

وقال توبياس كوخ، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية شليزفيغ-هولشتاين، مبررا القرار الجديد: "بعد خروج الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي من برلمان ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، تولينا نحن بوصفنا جيرانا ترشيح السيدة ميركل بكل ترحيب وعن قناعة تامة".

ومن المقرر أن يشارك في انتخاب الرئيس الألماني المقبل، إلى جانب ميركل، عدد من ممثلي الحزب المسيحي الديمقراطي، من بينهم وزيرة التعليم الألمانية كارين برين، ورئيس حكومة ولاية شليزفيغ-هولشتاين، دانيال غونتر، ونجم كرة اليد السابق باتريك فينتسك. (روسيا اليوم)
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