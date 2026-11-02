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إقتصاد

من مراعي الأغنام إلى خوادم الذكاء الاصطناعي.. رهان أرجنتيني بمليارات الدولارات

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:42
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من مراعي الأغنام إلى خوادم الذكاء الاصطناعي.. رهان أرجنتيني بمليارات الدولارات
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يراهن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على برودة باتاغونيا وأراضيها الواسعة ومواردها الطاقوية لجذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عارضاً حوافز ضريبية وتخفيفاً للقيود، وسط تساؤلات عن استهلاك المياه والكهرباء وحجم الفائدة للسكان.

وقال ميلي أمام غرفة التجارة الأميركية في واشنطن الشهر الماضي: "لن نقوم بتنظيم الذكاء الاصطناعي. سنتركه حراً". وتقترح حكومته خفض ضريبة دخل الشركات من 25 إلى 15 في المئة للمشاريع التي تبلغ قيمتها مليار دولار على الأقل في الذكاء الاصطناعي وصناعات ناشئة أخرى، لكن الإجراء ينتظر موافقة مجلس الشيوخ.

وتجمع باتاغونيا مقومات عملية للمشاريع: هواء بارد يساعد على التبريد، ورياح قوية لتوليد الكهرباء، وأراضٍ قليلة السكان، وغاز من تكوين "فاكا مويرتا” الصخري.

ومن أبرز الخطط مشروع لشركة الطاقة المتجددة البولندية "غرين كابيتال" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتأجير قدراته الحاسوبية لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد استأجرت الشركة 130 ألف هكتار من 14 مالك أرض، بينهم مربّو أغنام يبحثون عن دخل بديل مع تراجع صناعة الصوف.

لكن المشروع لم يحصل بعد على عميل، ولا يُتوقع بدء بنائه قبل نحو عام 2028. ووفق حسابات "أسوشيتد برس"، فإن تشغيله المتواصل عند ذروة الطلب المتوقعة سيستهلك كهرباء تعادل نحو 2.7 ضعف استهلاك مدينة بوينس آيرس بأكملها عام 2025.

وتتعهد الشركة بتوليد كامل احتياجاتها الكهربائية من الرياح والشمس والغاز، بدلاً من الضغط على الشبكة المحلية. إلا أن الدراسات البيئية لا تزال جارية والتراخيص معلّقة، ولم تُحدَّد كمية المياه المطلوبة أو حصة الغاز في إنتاج الطاقة.

وفي مدينة تريليو القريبة، ظهرت تحركات تحت شعار “تريليو خالية من مراكز البيانات”، مع مخاوف من استنزاف الموارد وشح المعلومات.

كما لا تشترط الحوافز المقترحة تخصيص قدرة حاسوبية للاستخدام المحلي أو الإفصاح عن استهلاك الطاقة والمياه، بينما توفر مراكز البيانات وظائف قليلة نسبياً.

ويحذّر منتقدون من أن غياب الضوابط قد يحوّل البلاد إلى ساحة تجارب تكنولوجية. وحتى داخل الحكومة، يقرّ مسؤول بأن الشركات تحتاج إلى قواعد واضحة بشأن استخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر ونقل البيانات الشخصية إلى الخارج، ما يضع رهان ميلي على التحرر من التنظيم أمام اختبار عملي. (يورو نيوز)

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