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عربي-دولي

المرشد منح الحكومة صلاحيات للتفاوض مع أميركا.. بزشكيان: الحرب لن تُخضع إيران

Lebanon 24
02-11-2026 | 10:00
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المرشد منح الحكومة صلاحيات للتفاوض مع أميركا.. بزشكيان: الحرب لن تُخضع إيران
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شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، مؤكداً أن أعداء بلاده لن يتمكنوا من إخضاعها بالحرب.
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ونقلت وكالة "إرنا" عنه، خلال اجتماع مع المحافظين ورؤساء بلديات المدن الكبرى ومراكز المحافظات، أن تحسين المعيشة وتأمين احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً يتصدران أولويات الحكومة.

ودعا إلى توزيع الدعم بعدالة وتوفير السلع بأسعار أقل في المحافظات الحدودية والنائية، إلى جانب تحسين التعليم وبناء المدارس وتطوير تجهيزاتها وأساليب التدريس، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والمواطنين.

وأكد أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة بعض الصلاحيات للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشددا في الوقت نفسه على أن أعداء إيران لن يتمكنوا من إخضاعها بالحرب.

وقال: "نحن نسعى إلى حل المشكلة من خلال الحوار. وفي هذا الصدد، منح المرشد الأعلى الحكومة بعض الصلاحيات"، من دون توضيح طبيعتها أو نطاقها.
 
اقتصادياً، طالب بزشكيان بترشيد استهلاك الطاقة والوقود وتوجيههما إلى القطاعات الإنتاجية، بما يضمن استمرار الإنتاج ورفع كفاءته والاستفادة من إمكانات البلاد.

وقال إن أعداء إيران تفاجؤوا بصمود شعبها أمام الهجمات العسكرية، معتبراً أن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وإشراكهم في تنفيذ الخطط يساعدان على تجاوز الأزمة.

كما اتهم خصوم بلاده بالسعي إلى إغلاق الحدود وتعطيل التبادل مع الدول المجاورة، مؤكداً أن التعاون والتنسيق سيحولان دون تحقيق ذلك.
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