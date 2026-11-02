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عربي-دولي

ممداني يتحدى إدارة ترامب... وتهديد باللجوء إلى القضاء

Lebanon 24
02-11-2026 | 11:54
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ممداني يتحدى إدارة ترامب... وتهديد باللجوء إلى القضاء
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هدّد عمدة نيويورك زهران ممداني، باتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "آيس"، متهماً عناصرها باستخدام مواقف سيارات تابعة للمدينة لتنفيذ عمليات أمنية، في انتهاك لقرار بلدي يحظر ذلك.
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ووجّه ممداني رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكد فيها أن عناصر الوكالة يستخدمون منذ تموز الماضي مواقف سيارات في منطقتي كوينز وبرونكس نقاط انطلاق لعملياتهم، بينها موقع مجاور لروضة أطفال.

وحذّر من أن استمرار استخدام ممتلكات المدينة من دون تصريح سيدفع السلطات المحلية إلى اللجوء للقضاء، معتبراً أن هذه الممارسات تعرّض السكان للخطر وتثير الخوف بين المهاجرين.

في المقابل، رفضت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اتهامات ممداني، مؤكدة أن وجود عناصر الوكالة في مواقف السيارات العامة مسموح به بموجب القانون الفيدرالي، وأنه إجراء معتاد لدى أجهزة إنفاذ القانون.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية خلافات متزايدة بين ممداني وإدارة ترامب بشأن سياسات الهجرة، خصوصاً بعد إصابة رجل من أصل دومينيكاني برصاص عنصر فيدرالي خلال عملية نفذتها الوكالة في تشرين الأول الماضي، ما دفع عمدة نيويورك إلى المطالبة بإلغائها.
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