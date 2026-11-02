القنبلة النووية تعود إلى الواجهة في إيران.. هل تتغيّر عقيدة طهران؟

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تتصاعد داخل الدعوات إلى امتلاك السلاح ، وسط حملة سياسية وإعلامية تقودها شخصيات محافظة وجهات مقربة من الحرس الثوري، للمطالبة بمراجعة العقيدة النووية ، في أعقاب الحرب مع وإسرائيل.وبحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز"، فإن المطالبات امتدت إلى نواب وخطباء جمعة وصحف محافظة، بالتزامن مع دعوات لإعادة النظر في فتوى المرشد الراحل علي خامنئي التي تحرّم إنتاج الأسلحة النووية.حملة لتأييد القنبلة النوويةفي 28 تشرين الأول الماضي، نشرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري مقابلات مع مواطنين يطالبون بامتلاك القنبلة النووية، فيما تحدث خطيب الجمعة في طهران محمد جواد حاج عن استطلاعات تشير إلى تأييد أكثر من 70% من الإيرانيين مراجعة العقيدة النووية، من دون تقديم تفاصيل تسمح بالتحقق من نتائجها.كذلك، دعا النائب أحمد نادري إلى مراجعة فتوى خامنئي، ملمحاً إلى إمكانية تبني المرشد الجديد مجتبى خامنئي موقفاً مختلفاً، بينما اعتبر رجل الدين أحمد علم الهدى أن امتلاك السلاح النووي قد يصبح واجباً دينياً إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك.من جهتها، دعت صحيفة "وطن امروز" المحافظة إلى تصنيع القنبلة، معتبرة أن الضربات الأميركية والإسرائيلية كشفت محدودية الردع التقليدي.في المقابل، طرحت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري خيار تعزيز القدرات النووية من دون تصنيع سلاح فعلي، بما يتيح لإيران الاقتراب من وضع "دولة العتبة النووية".انقسام داخل النظامورغم تصاعد المطالبات، حذّرت منصة "نور نيوز"، القريبة من القومي، من إخضاع القرارات الإستراتيجية للشعارات الشعبية، فيما اعتبر موقع "عصر إيران" أن الدعوات إلى تصنيع القنبلة قد تمنح خصوم طهران مبررات لتوسيع المواجهة.وفي 31 تشرين الأول، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي عدم اتخاذ أي قرار رسمي بتعديل العقيدة النووية.هل تتجه إيران نحو القنبلة؟يرى الباحث الإستراتيجي محمد يوسف النور، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الحرب الأخيرة دفعت بعض دوائر القرار إلى التشكيك في قدرة الصواريخ والمسيّرات على حماية البلاد، لكنه حذّر من أن امتلاك السلاح النووي لا يضمن الأمن، وقد يدفع الخصوم إلى شن ضربات استباقية.واعتبر أن تصاعد الدعوات قد يهدف إلى تهيئة الرأي العام لتغيير إستراتيجي محتمل، أو تعزيز موقف طهران التفاوضي عبر التلويح بالخيار النووي.وبينما لم تعلن إيران أي تغيير رسمي في سياستها، يبقى السؤال المطروح ما إذا كانت هذه الحملة تمهّد لقرار فعلي بتصنيع القنبلة النووية، أم أنها ورقة ضغط جديدة في مواجهة وتل أبيب.