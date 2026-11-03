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عربي-دولي

واشنطن تشن هجمات سرية على إيران منذ أسابيع.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
03-11-2026 | 00:18
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واشنطن تشن هجمات سرية على إيران منذ أسابيع.. صحيفة تكشف
واشنطن تشن هجمات سرية على إيران منذ أسابيع.. صحيفة تكشف photos 0
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الولايات المتحدة تشن منذ أسابيع عدة ضربات "سرية" محدودة النطاق على إيران.
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وكان أحدث هذه الضربات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واستهدف جزيرة قشم جنوبي إيران، وفق الصحيفة.

وذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تنفذ منذ عدة أسابيع ضربات على نطاق أصغر ضد إيران، وصفوها بأنها "ذات طبيعة دفاعية".

وتهدف هذه الضربات، وفق المصدر، إلى "منع إيران من امتلاك حرية مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وأوضح أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تتعمد إبقاء هذه الحملة طي الكتمان، حتى لا تعطي أي مؤشر على وجود نية لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق.

وعلى عكس ما حدث في مراحل سابقة من الحرب، لم تعلن الولايات المتحدة رسميا عن هذه الهجمات.

وتأتي أحدث الضربات الأميركية على إيران قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.



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