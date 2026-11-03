واشنطن تشن هجمات سرية على إيران منذ أسابيع.. صحيفة تكشف

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كشفت صحيفة " " الأميركية، أن تشن منذ أسابيع عدة ضربات "سرية" محدودة النطاق على .وكان أحدث هذه الضربات في الساعات الأولى من الثلاثاء، واستهدف جنوبي إيران، وفق الصحيفة.وذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تنفذ منذ عدة أسابيع ضربات على نطاق أصغر ضد إيران، وصفوها بأنها "ذات طبيعة دفاعية".وتهدف هذه الضربات، وفق المصدر، إلى "منع إيران من امتلاك حرية مهاجمة السفن التجارية في ".وأوضح أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تتعمد إبقاء هذه الحملة طي الكتمان، حتى لا تعطي أي مؤشر على وجود نية لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق.وعلى عكس ما حدث في مراحل سابقة من الحرب، لم تعلن الولايات المتحدة رسميا عن هذه الهجمات.وتأتي أحدث الضربات الأميركية على إيران قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.