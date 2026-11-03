فيضانات فلوريدا تربك الانتخابات النصفية... ونقل مراكز اقتراع

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أجبرت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في ولاية المسؤولين على نقل عدد من مراكز اقتراع الانتخابات النصفية، ما قد يؤثر على سباق حاكم الولاية الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون محتدماً.وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في 7 مقاطعات على طول الساحل ، تتعرض لفيضانات مفاجئة وهطول أمطار غزيرة للغاية.وحتى الآن، اضطرت السلطات إلى نقل 4 مراكز اقتراع على الأقل في مقاطعة سانت لوسي، التي فاز فيها الرئيس بنسبة 54% من الأصوات في عام 2024، بسبب مخاوف من الفيضانات، في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار بمستويات وُصفت بأنها "تاريخية" قبيل يوم الانتخابات.كما جرى نقل 5 مراكز اقتراع في مقاطعة بريفارد بسبب سوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة وأمن العاملين في الانتخابات، وفقاً لتيم بوبانيتش، المشرف على الانتخابات في .وقال هايلي، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، ومقره مدينة ملبورن، إن منطقة بالم باي في فلوريدا، وهي الأكثر تضرراً، شهدت هطول نحو 22 بوصة من الأمطار خلال 24 ساعة، ما استدعى عمليات إنقاذ أشخاص من المياه وإجلاء سكان.