الانتخابات النصفية الأميركية متواصلة.. أعطال تقنية وتصريحات لافتة وهذه آخر المستجدات!

تواصلت عمليات التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، اليوم الثلاثاء، مع فتح مراكز الاقتراع تباعاً في الولايات، وصولاً إلى ولايات الساحل الغربي وهاواي، وسط منافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة على الكونغرس. وشهدت الساعات الأخيرة مشكلات تقنية في عدد من مراكز الاقتراع، وتطورات قضائية وأمنية، إلى جانب تحذيرات من رسائل احتيالية للناخبين، فيما أعلن الرئيس عزمه وقف المساعدات المالية لإسرائيل بنهاية العام. ولم تُعلن نتائج انتخابية حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وبعد انطلاق التصويت في فيرمونت وولايات الساحل الشرقي، امتدت العملية تدريجياً إلى ولايات الوسط والغرب، مع بدء التصويت في ولايات الساحل الغربي، قبل فتح صناديق الاقتراع في هاواي، لتكون بذلك الانتخابات قد انطلقت في جميع الولايات الأميركية.

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ويتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية وانتخابات محلية واستفتاءات.

وبرز تطور ميداني في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، حيث واجهت أجهزة قراءة بطاقات الاقتراع مشكلة منعتها من قبول الأوراق بسبب سماكتها، وفق بيان لمجلس الانتخابات المحلي. وأكد المجلس استمرار التصويت، طالباً من الناخبين تعبئة البطاقات ووضعها في حقائب طوارئ برتقالية مخصصة، تبقى محفوظة وتحت المراقبة إلى حين احتسابها وفق الإجراءات المعتمدة.





وتكتسب المشكلة أهمية خاصة لوقوعها ضمن منطقة تشهد منافسة محتدمة على مقعد الدائرة السابعة عشرة في مجلس النواب، بين النائب مايك لولر ومنافسته الديمقراطية كايت كونلي. ودعا المرشحان الناخبين إلى البقاء في الطوابير والإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أن البطاقات ستُحتسب رغم الخلل التقني.

وفي بنسلفانيا، مُدّد التصويت لمدة 30 دقيقة في ثلاثة مراكز اقتراع بمقاطعة تشيستر، بعدما أدت مشكلات في تجهيز أجهزة التصويت إلى تأخير فتحها. وبموجب القرار، تستمر المراكز المعنية باستقبال الناخبين حتى الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تُستخدم بطاقات اقتراع مؤقتة للأصوات المدلى بها بعد الساعة الثامنة.

وفي فلوريدا، فرضت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة نقل عدد من مراكز الاقتراع. كما أثارت الفيضانات في أجزاء من الجنوب الغربي الأميركي صعوبات في الوصول إلى بعض المراكز، مع اتخاذ ترتيبات بديلة في المناطق المتضررة.

وعلى الصعيد الأمني، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن ولايات أميركية عدة استعانت بالحرس الوطني لتقديم الدعم في مجال الأمن السيبراني ومهام مرتبطة بالانتخابات، فيما أكد مكتب الحرس الوطني عدم نشر قوات اتحادية في مراكز الاقتراع.

وفي جورجيا، حذّرت مقاطعة فولتون الناخبين من رسائل نصية احتيالية تتضمن معلومات مضللة بشأن نقل مراكز الاقتراع، داعية إياهم إلى التحقق من مواقع التصويت عبر القنوات الرسمية.





وعلى الصعيد القضائي، برز قرار أصدرته القاضية الفيدرالية تانيا تشاتكان في واشنطن، في وقت متأخر من مساء الإثنين، يمنع إدارة ترامب من إرسال مزيد من القوائم بأسماء ناخبين يُشتبه في عدم حملهم الجنسية الأميركية إلى مسؤولي الانتخابات. واعتبرت القاضية أن إرسال هذه البيانات قد يربك الناخبين والمسؤولين في توقيت ينبغي فيه تركيز الموارد على إدارة الاقتراع، فيما قالت ولايات ومنظمات معنية بحقوق التصويت إن القوائم تتضمن أخطاء.

وجاء ذلك بعدما رفضت المحكمة العليا طلباً عاجلاً لإدارة ترامب يتعلق بفصل بطاقات اقتراع بريدية تخص نحو 20 ألف ناخب في كاليفورنيا، تمهيداً لاحتمال استبعادها، بدعوى احتمال عدم أهليتهم للتصويت. وقال مسؤولو الولاية إن البيانات الحكومية قد تشمل مواطنين يحق لهم الاقتراع.

وفي ولاية ماين، أثار قرار وزارة العدل الأميركية إرسال مراقبين إلى مراكز الاقتراع اهتماماً إضافياً، إذ أعلنت مسؤولة الانتخابات في الولاية أن الوزارة ستنشر مراقبين في بورتلاند وليويستون وساوث بورتلاند. ويأتي ذلك ضمن عملية مراقبة انتخابية واسعة أعلنتها الوزارة على مستوى .

وسياسياً، قال ترامب في مقابلة هاتفية مع برنامج "فوكس آند فريندز"، صباح يوم الانتخابات، إن واشنطن ستوقف تقديم نحو أربعة مليارات دولار سنوياً لإسرائيل بحلول نهاية العام، مؤكداً أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك. وأضاف أن ستتمكن من شراء الأسلحة الأميركية، وأن الولايات المتحدة ستساعدها إذا احتاجت إلى المساعدة. ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو، بحسب "أسوشيتد برس".

وفي موقف جمهوري لافت، ربط حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ارتفاع أسعار الوقود بالحرب مع ، داعياً ترامب والجمهوريين إلى مصارحة الناخبين بشأن أسباب زيادة الأسعار. وقال، وفق ما نقلته "الشرق"، إن تحميل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية يتجاهل تأثير الصراع الحالي على كلفة الوقود ومعيشة الطبقة العاملة.

وفي جورجيا، حذّر المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم ريك جاكسون من أن ضعف إقبال الناخبين قد يكلّف حملته الفوز، مشيراً إلى أن أنصاره لم يتلقوا تحذيراً كافياً من احتمال الخسارة، في ظل تقارب المنافسة مع المرشحة الديمقراطية كييشا لانس بوتومز.





أما في ألاسكا، فقد صعّد ترامب اتهاماته للديمقراطيين بشأن وجود مرشح يحمل اسماً مشابهاً لاسم السيناتور الجمهوري دان سوليفان، معتبراً أن ما حدث يشكل "احتيالاً انتخابياً" و"عملاً إجرامياً". وتتمحور القضية حول وجود مرشح آخر يدعى دان سوليفان على بطاقة الاقتراع، وسط اتهامات بتعمد استغلال تشابه الاسمين للتأثير في أصوات الناخبين، وهي اتهامات نفتها المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا.

وفي واشنطن، أفادت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن التفاؤل الحذر يسود إدارة ترامب في يوم الانتخابات، في وقت دعا نائب الرئيس الأميركي الناخبين إلى توجيه رسالة إلى ما وصفه بـ"أقصى اليسار"، والتعبير عن رفضهم لسياساته.

وتأتي عمليات التصويت الحضوري بعد مشاركة نحو 60 مليون ناخب في الاقتراع المبكر، وفق مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا. ولا تعكس هذه الأرقام اتجاهات التصويت الفعلية، ولا تشكل دليلاً حاسماً على تقدم أحد الحزبين.

وفي ما يتعلق بتوقعات مجلس الشيوخ، أشار متوسط توقعات "ريل كلير بوليتكس" النهائي إلى إمكانية تحقيق الديمقراطيين مكاسب تصل إلى خمسة مقاعد، فيما تتضمن خريطة السباقات تسع منافسات متأرجحة يصعب ترجيح الفائز فيها. كما نقل الموقع سباق مجلس الشيوخ في ولاية نبراسكا من خانة الميل لمصلحة الجمهوريين إلى خانة السباقات المتقاربة، في تطور يعكس احتدام المنافسة على الأغلبية.

وتتركز المتابعة على سباقات مجلس الشيوخ في ميشيغان وتكساس وكارولينا الشمالية وأوهايو وماين وجورجيا، إلى جانب ولايات أخرى قد تؤثر في حسابات الأغلبية. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما تبلغ عتبة الأغلبية في مجلس النواب 218 مقعداً.

ومن المقرر أن تُقفل أولى مراكز الاقتراع في أجزاء من إنديانا وكنتاكي عند الواحدة فجر الأربعاء بتوقيت ، لتبدأ النتائج الأولية بالظهور تباعاً. ويستمر إقفال المراكز على مراحل حتى الثامنة صباحاً في آخر مناطق ألاسكا، فيما قد يتطلب حسم بعض السباقات المتقاربة أياماً إضافية لاستكمال الفرز والتحقق من البطاقات البريدية.