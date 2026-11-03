هل يحمل عام 2027 "اكتشافا قاتلا"؟.. هذا ما تنبأ به نوستراداموس

تربط تفسيرات حديثة ﻷبيات شعرية لـ"نوستراداموس"، المنجم الفرنسي المتوفى عام 1566، بتنبؤات مقلقة لعام 2027، تشمل اضطرابا ماليا وحرائق مدمرة وتحولات جيوسياسية.



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ومن بين هذه التفسيرات، هناك نظرية ترتكز على طريقة ترقيم قصائد نوستراداموس. ويقول أصحابها إن القصيدة رقم 27 في مجموعاته قد تحمل إشارات إلى سنة تنتهي بالرقمين 27. لكن الترقيم وحده لا يثبت أي تاريخ، وهو مجرد نقطة يبدأ منها أصحاب هذه النظرية في تخميناتهم. ونشر موقع Sky HISTORY تحليلا حول إمكانية تطبيق هذه الأبيات على العام المقبل، موضحا أن نوستراداموس لم يشر بشكل مباشر إلى عام 2027 وأن هذا الربط يعتمد على تفسيرات معاصرة.ومن بين هذه التفسيرات، هناك نظرية ترتكز على طريقة ترقيم قصائد نوستراداموس. ويقول أصحابها إن القصيدة رقم 27 في مجموعاته قد تحمل إشارات إلى سنة تنتهي بالرقمين 27. لكن الترقيم وحده لا يثبت أي تاريخ، وهو مجرد نقطة يبدأ منها أصحاب هذه النظرية في تخميناتهم.

وتصف واحدة من الأبيات المثيرة للقلق "نارا سماوية" تتحرك في مساحة شاسعة، مع عبارة تشير إلى انتقالها من الغرب إلى الشرق. وارتبطت التفسيرات بذلك بحوادث حرائق الغابات المدمرة، مع الإشارة إلى الأضرار التي قد تلحق بالحياة تحت سطح الأرض.



من جهة أخرى، يتحدث تحليل آخر عن الجانب المالي حيث يفسر بيت يتحدث عن "نسخ من والفضة المنفوخة" كتحذير من اضطراب مالي محتمل. كما يشير إلى ارتفاع الديون وتدمير الوثائق المالية، ما يعزز التكهنات حول انهيار اقتصادي.



وتتطرق توقعات أخرى إلى احتمالية حدوث توترات في المنطقة المحيطة بالبحر الأسود، مستندة إلى بيت يتحدث عن تحركات عسكرية في تلك المنطقة. ومع ذلك، لا يقدم نوستراداموس تفاصيل دقيقة حول الفاعلين أو توقيت الأحداث.



وردت إشارة إلى ضرب "الدوفين"، وهو لقب كان يمنح لوريث العرش الفرنسي، وفسرت حديثا كرمز لخليفة سياسي قد يواجه تحديا غير متوقع.



ويتعلق تنبؤ أخير باكتشاف كنز قرب شجرة بلوط تضربها الصواعق، مع تحذير من مصير مميت لمن يعثر عليه. وقد ربط ذلك بأسطورة البحث عن في البلوط ، لكن النص لا يذكر ولا عام 2027، ما يترك الموقع والتوقيت للتكهنات. (روسيا اليوم)