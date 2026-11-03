إيران تشترط وقف الحرب في لبنان لأي اتفاق.. والحرس الثوري يتوعّد بالرد

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أكدت أن التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء التصعيد في المنطقة يبقى مشروطاً بوقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها ، بالتزامن مع إعلان رفع جاهزيته القتالية وتحديث بنك أهدافه استعداداً للرد على أي تهديد.وشدّد المتحدث باسم على أنه "ما لم تتحقق مطالبنا المشروعة والمنطقية، فلا حديث عن عودة الأمن إلى المنطقة"، مؤكداً أن وقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها ، يشكّل شرطاً أساسياً لأي اتفاق.وفي موازاة الموقف الدبلوماسي، أعلن وضع جميع التدابير والأوامر الأخيرة الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماعه بكبار العسكريين، موضع التنفيذ، بهدف تحقيق ما وصفه بـ"الردع ".وأوضح الحرس الثوري أن أولوياته الحالية تشمل تعزيز الجاهزية القتالية، وتحديث بنك الأهداف، وإدراج الأصول المادية وغير المادية للعدو ضمن نطاق الاستهداف، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ رد فوري ومؤثر على أي مستوى من التهديدات، من دون قيود جغرافية.وأكد مواصلة تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع سائر القوات المسلحة، مشدداً على امتلاك قواته الاستعداد والإرادة لتنفيذ عمليات وصفها بأنها قادرة على إحداث "مفاجآت تاريخية" وحسم المواجهة مع العدو.