المفاوضات تتعثر وحاملات الطائرات تتحرك... والمنطقة تترقب

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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، نقلاً عن مصدرين إقليميين، أن المفاوضات بين وإيران وصلت إلى حالة من الجمود، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت خلال الأيام الماضية لتجنّب توجيه ضربة عسكرية أميركية جديدة لطهران.وأوضحت الصحيفة أن قطر وروسيا والصين شاركت في مساعٍ للتوصل إلى اختراق في المفاوضات بين وطهران، إلا أن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن تقدماً كافياً لإنهاء الخلافات.وفي هذا السياق، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الثلاثاء، أن الرد الأميركي بشأن حقوق ومطالبها "لم يكن مقنعاً"، مشدداً على ضرورة تقديم واشنطن إجابة كاملة وواضحة عن الشروط السبعة قبل إعادة فتح مضيق هرمز.وبحسب الصحيفة، تشمل المطالب الإيرانية وقف الحرب بصورة شاملة، بما في ذلك في وغزة، ورفع جميع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتعويض عن أضرار الحرب، إلى جانب تقديم ضمانات دولية تحول دون شن هجمات مستقبلية، والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.بالتوازي مع تعثّر المسار الدبلوماسي، أشارت الصحيفة إلى استمرار الولايات المتحدة في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، إذ أظهرت بيانات تتبّع الرحلات الجوية وصول طائرات شحن عسكرية أميركية من قاعدة " بليس" في ولاية تكساس إلى قواعد داخل خلال الأيام الماضية.وتُعدّ الأميركية مركزاً رئيسياً لعمليات وتدريبات الدفاع الجوي والصاروخي، كما تضم منظومات اعتراض صاروخية ومعدات دفاعية.وأضافت الصحيفة أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعتها القتالية رُصدتا قرب مضيق ملقا في آسيا، وسط توقعات بوصولهما إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية خلال الأسبوع المقبل، ما قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في إلى ثلاث.ونقلت "جيروزاليم بوست" عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن القيادة المركزية الأميركية أعدّت خططاً لشن ضربات على إيران اعتباراً من الأربعاء، في أقرب تقدير، عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.ومع ذلك، شددت المعلومات المنقولة عن مسؤولين أميركيين على أن القرار النهائي بشأن تنفيذ أي هجوم يبقى بيد الرئيس ، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع.