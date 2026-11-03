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القوات اليمنية تعلن تحييد 370 حوثياً وتدمير 120 آلية عسكرية خلال 1208 عمليات!

Lebanon 24
03-11-2026 | 15:57
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القوات اليمنية تعلن تحييد 370 حوثياً وتدمير 120 آلية عسكرية خلال 1208 عمليات!
القوات اليمنية تعلن تحييد 370 حوثياً وتدمير 120 آلية عسكرية خلال 1208 عمليات! photos 0
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1208 عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والراجمات، مشيرةً إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 370 من قيادات الميليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب قرابة 120 آلية وعربة ومعدة عسكرية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خاضت مواجهات في محافظة تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع في عدد من المحاور، والتصدي لمحاولات الحوثيين استعادتها. وأضاف أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات الميليشيا ووسائلها العسكرية، فيما يواصل المقاتلون عملياتهم دفاعاً عن تعز وأهلها.

وفي جبهات الجوف ومأرب والمحاور الجنوبية والغربية، أشار النزيلي إلى أن وحدات القوات المسلحة واصلت استهداف مواقع الحوثيين وتحركاتهم، وخاضت مواجهات في قطاعات عدة، أدت إلى استعادة مواقع وإلحاق خسائر بشرية ومادية بصفوفهم.

وأوضح أن حصيلة العمليات شملت تحييد نحو 370 من القيادات الميدانية والعناصر، إلى جانب تدمير وإعطاب ما يقارب 120 آلية وعربة ومعدة عسكرية في مختلف جبهات القتال.

وأكد الناطق الرسمي استمرار العمليات العسكرية بعزم وثبات وجاهزية قتالية عالية، ومواصلة التقدم الميداني حتى تحقيق أهداف عملية "فجر اليمن"، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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