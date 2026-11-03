بعد كارثة قطارين أودت بحياة 69 شخصاً.. وزير النقل الإسباني يستقيل

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أعلن وزير النقل الإسباني ، استقالته من منصبه، بعد نحو أسبوع من حادث تصادم قطارين في منطقة أوردا بمقاطعة ، أسفر عن مقتل 69 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.وجاء إعلان الاستقالة في ختام جلسة مطوّلة أمام الإسباني، خصّصت لمناقشة ملابسات الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، في ظل تصاعد الضغوط السياسية على الوزير عقب ثاني كارثة خطيرة تشهدها شبكة خلال العام الجاري.وقال بوينتي : "أودّ إبلاغكم بأنني لا أتخلّى عن مهامي وزيراً للنقل فحسب، بل أتخلّى أيضاً عن الترشّح"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 29 تشرين الثاني.وتأتي استقالته بعد حادث تصادم قطارين سريعين في 28 تشرين الأول، وذلك بعد أشهر من كارثة قطارات أخرى وقعت في منطقة أداموز بمقاطعة في كانون الثاني الماضي، وأودت بحياة 46 شخصاً.وكان بوينتي قد رفض في وقت سابق الاستقالة، مؤكداً ضرورة استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، قبل أن يعلن تنحّيه عن منصبه وانسحابه من السباق الانتخابي.