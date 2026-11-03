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عربي-دولي

بعد كارثة قطارين أودت بحياة 69 شخصاً.. وزير النقل الإسباني يستقيل

Lebanon 24
03-11-2026 | 16:04
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بعد كارثة قطارين أودت بحياة 69 شخصاً.. وزير النقل الإسباني يستقيل
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أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، استقالته من منصبه، بعد نحو أسبوع من حادث تصادم قطارين في منطقة أوردا بمقاطعة طليطلة، أسفر عن مقتل 69 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.
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وجاء إعلان الاستقالة في ختام جلسة مطوّلة أمام البرلمان الإسباني، خصّصت لمناقشة ملابسات الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، في ظل تصاعد الضغوط السياسية على الوزير عقب ثاني كارثة خطيرة تشهدها شبكة السكك الحديدية الإسبانية خلال العام الجاري.

وقال بوينتي أمام النواب: "أودّ إبلاغكم بأنني لا أتخلّى عن مهامي وزيراً للنقل فحسب، بل أتخلّى أيضاً عن الترشّح"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 29 تشرين الثاني.

وتأتي استقالته بعد حادث تصادم قطارين سريعين في 28 تشرين الأول، وذلك بعد أشهر من كارثة قطارات أخرى وقعت في منطقة أداموز بمقاطعة قرطبة في كانون الثاني الماضي، وأودت بحياة 46 شخصاً.

وكان بوينتي قد رفض في وقت سابق الاستقالة، مؤكداً ضرورة استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، قبل أن يعلن تنحّيه عن منصبه وانسحابه من السباق الانتخابي.
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