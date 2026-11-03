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عربي-دولي

كيف سيتابع ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي؟

Lebanon 24
03-11-2026 | 16:17
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كيف سيتابع ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي؟
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يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمتابعة نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس من البيت الأبيض، حيث يعتزم الاجتماع، غدا، الأربعاء، بعدد محدود من حلفائه وكبار مسؤولي إدارته في القاعة الشرقية، لمراقبة تطورات السباق الانتخابي.

وبالتوازي، جهّز البيت الأبيض وفريق ترامب السياسي التابع لحركة «ماغا» غرف عمليات داخل المجمع الرئاسي وفي مواقع مجاورة، لمتابعة النتائج فور صدورها وتقييم انعكاساتها على موازين القوى في الكونغرس.

وجاء التحضير لهذا اللقاء بعدما أبدى عدد من المسؤولين الجمهوريين والمقربين من ترامب رغبتهم في مشاركة الرئيس متابعة ليلة الانتخابات، في مشهد يعيد إلى الأذهان ليلة انتخابات التجديد النصفي عام 2022، حين تابع ترامب النتائج من منتجعه مار إيه لاغو، وسط توقعات بتحقيق الجمهوريين انتصاراً واسعاً.

لكن النتائج آنذاك جاءت مخيبة لتلك التوقعات، بعدما خسر عدد من المرشحين المدعومين من ترامب سباقات انتخابية مهمة، ما أثار استياءه ودفعه إلى تحميل بعض مساعديه مسؤولية اختيارات المرشحين.

وتختلف الظروف هذه المرة، إذ يتابع ترامب الانتخابات من موقعه رئيساً للولايات المتحدة، بعدما نجح في العودة إلى البيت الأبيض، فيما يراهن على أن دعمه المباشر للمرشحين الجمهوريين، من خلال التجمعات الانتخابية والاتصالات الهاتفية وجولات جمع التبرعات، عزز فرص الحزب في المنافسة.

ورغم تفاؤله بإمكانية تحقيق نتائج أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي، نقل مقربون منه أنه لم يستبعد في أحاديث خاصة احتمال تعرض الجمهوريين لنتائج صعبة.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في البيت الأبيض الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما فيها احتمال خروج ترامب للإدلاء بتصريحات إعلامية خلال متابعة النتائج.

وبحسب شبكة CNN، يستعد البيت الأبيض لاحتمال أن تحمل نتائج الانتخابات مفاجآت غير سارة للجمهوريين، رغم الرهانات على تأثير تدخل ترامب المباشر في الحملات الانتخابية.

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