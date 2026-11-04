هل انتصر الديمقراطيون أم خسر ترامب في الانتخابات النصفية الاميركية؟

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كشفت انتخابات التجديد النصفي الأميركية عن مفارقة سياسية لافتة، فبينما حقق الديمقراطيون مكاسب كبيرة في الكونغرس، أظهرت استطلاعات الناخبين أن جانباً مهماً من هذا التقدم لم يكن تعبيراً عن ثقة متجددة بالحزب الديمقراطي، بقدر ما كان تصويتاً احتجاجياً ضد الرئيس دونالد ترامب وسياساته الاقتصادية والداخلية والخارجية.وأعاد الديمقراطيون رسم الخريطة الانتخابية بعد انتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ من الجمهوريين في ولايات مثل تكساس وأوهايو وكارولاينا الشمالية والجنوبية، مع اقترابهم من السيطرة على مجلس النواب، في نتائج حملت مؤشرات على تراجع شعبية ترامب حتى في ولايات منحته أصواتها في الانتخابات الرئاسية عام 2024.لكن المكاسب الديمقراطية تطرح سؤالا يتجاوز توزيع المقاعد في الكونغرس: هل استعاد الحزب الديمقراطي ثقة بعد هزيمته الرئاسية قبل عامين، أم أن الناخبين استخدموه لمعاقبة ترامب دون أن يمنحوه تفويضاً سياسياً طويل الأمد؟وتشير نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، التي أجرتها شبكة “سي بي إس نيوز”، إلى أن التصويت ضد ترامب كان أحد أبرز دوافع مؤيدي الديمقراطيين، في حين لم يحظ أي من الحزبين بتقييم إيجابي لدى أغلبية الناخبين.تكشف استطلاعات الناخبين عن الدور الحاسم الذي لعبته المعارضة لترامب في توجيه الأصوات نحو الحزب الديمقراطي.فقد أظهر استطلاع “سي بي إس نيوز” أن نحو 6 من كل 10 ناخبين اعتبروا ترامب عاملا مؤثرا في اختيارهم لمرشحي مجلس النواب، بينما أكد معظم المصوتين للديمقراطيين الذين ربطوا قرارهم بالرئيس أنهم أرادوا التعبير عن معارضتهم له.وتزامن ذلك مع تراجع نسبة الرضا عن أداء الرئيس إلى نحو 38 بالمئة، وهي من أدنى مستويات التأييد لرئيس أميركي خلال انتخابات التجديد النصفي.وتشير هذه المعطيات إلى أن الديمقراطيين استفادوا من اتساع دائرة الاعتراض على الإدارة الجمهورية، واستطاعوا تحويل هذا المزاج إلى مكاسب انتخابية ملموسة.تكمن المفارقة الأبرز في أن الناخبين الذين منحوا الديمقراطيين أصواتهم لا يحملون بالضرورة تصوراً إيجابياً عن الحزب.فوفق استطلاع “سي بي إس نيوز”، ينظر نحو واحد من كل خمسة ناخبين صوتوا للديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب نظرة سلبية إلى الحزب نفسه.كما أظهرت الاستطلاعات أن أياً من الحزبين لا يحظى بتأييد إيجابي لدى أغلبية الأميركيين، ما يعكس أزمة ثقة سياسية تتجاوز التنافس التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين.ويعني ذلك أن النجاح الانتخابي للديمقراطيين لا يوفر وحده دليلاً على تجاوز مشكلاتهم المتعلقة بالقيادة والبرنامج السياسي والقدرة على مخاطبة شرائح المجتمع المختلفة.ويواجه الحزب تحدياً يتمثل في تحويل أصوات الاحتجاج إلى تأييد مستقر لسياساته ومرشحيه.كان الاقتصاد أحد أهم العوامل التي ساعدت ترامب على العودة إلى البيت الأبيض عام 2024، لكنه تحول إلى مصدر ضغط على الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي.فقد أظهرت استطلاعات الناخبين تصاعد الاستياء من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وتراجع الثقة بقدرة الإدارة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.ووفق النتائج الأولية للاستطلاعات، أعرب نحو ثلاثة أرباع الناخبين عن استيائهم أو غضبهم من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد.كما تزايد القلق بشأن انعكاسات الرسوم الجمركية والسياسات التجارية وتداعيات الحرب مع أسعار الطاقة والقدرة الشرائية.واستثمر الديمقراطيون هذه المخاوف في حملاتهم، مقدمين أنفسهم بوصفهم بديلاً لسياسات اقتصادية حمّلها قسم من الناخبين مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية.غير أن هذا العامل يحمل تحدياً مستقبلياً للديمقراطيين أيضاً، إذ إن استعادة ثقة الناخبين الاقتصادية تتطلب تقديم سياسات مقنعة، تتجاوز الاكتفاء بانتقاد أداء الإدارة الجمهورية.من أبرز مؤشرات الانتخابات نجاح الديمقراطيين في تحقيق مكاسب بمناطق كانت تميل تقليدياً إلى الجمهوريين.ففي تكساس، حقق الديمقراطي جيمس تالاريكو اختراقاً مهماً في سباق مجلس الشيوخ، بينما سجل الحزب مكاسب في أوهايو وكارولاينا الشمالية والجنوبية.وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى أن ترامب فاز في عدد من هذه الولايات خلال انتخابات 2024.ويعكس ذلك قدرة الديمقراطيين على استقطاب أصوات تتجاوز قواعدهم التقليدية، والاستفادة من تراجع شعبية الرئيس بين بعض الناخبين المستقلين.لكن الحكم على طبيعة هذا التحول يتطلب التمييز بين تصويت احتجاجي مرتبط بظروف اقتصادية وسياسية محددة، وتغير أعمق في الانتماءات الحزبية.وسيتوقف مستقبل هذه الاختراقات على قدرة الديمقراطيين على الاحتفاظ بالناخبين الذين انضموا إليهم في الانتخابات الأخيرة.رغم المكاسب الانتخابية، لا تزال أمام الديمقراطيين أسئلة تتعلق بمستقبل قيادتهم وبرنامجهم السياسي.فالحزب الذي خسر الانتخابات الرئاسية عام 2024 يضم تيارات متعددة، تتباين مواقفها بشأن الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية والقضايا الاجتماعية.وقد ساعدت معارضة ترامب على توحيد هذه التيارات خلال انتخابات التجديد النصفي، لكن الحفاظ على هذا التماسك قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب السباق الرئاسي المقبل.كما تبرز الحاجة إلى تطوير خطاب قادر على استقطاب الناخبين المستقلين والطبقات العاملة والشباب، وتقديم إجابات واضحة عن التي دفعت بعض هذه الفئات إلى تأييد الجمهوريين قبل عامين.وتتزايد أهمية هذا التحدي مع احتمال انتقال الديمقراطيين من موقع المعارضة المحدودة التأثير إلى موقع السيطرة على إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات سياسية وتشريعية.تمثل نتائج التجديد النصفي مكسباً مهماً للديمقراطيين، لكنها لا تضمن استمرار تقدمهم حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.فالتصويت في انتخابات الكونغرس يختلف عن التصويت في السباق الرئاسي، سواء من حيث طبيعة المرشحين أو نسبة المشاركة أو القضايا التي تحدد خيارات الناخبين.كما أن غياب ترامب عن المنافسة الرئاسية المقبلة، بحكم القيود الدستورية على انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين، سيغير طبيعة المواجهة السياسية التي استفاد منها الديمقراطيون في الانتخابات الأخيرة.وسيكون الحزب مطالباً بإبراز قيادة جديدة وبرنامج اقتصادي وسياسي واضح، في مواجهة حزب جمهوري يستعد بدوره لمرحلة ما بعد ترامب.ويصبح السؤال الأهم بالنسبة للديمقراطيين هو مدى قدرتهم على الاحتفاظ بتأييد الناخبين الذين صوتوا لهم بدافع معارضة الرئيس، عندما تتحول المنافسة إلى مواجهة بين مرشحين وبرامج جديدة.تمنح نتائج انتخابات التجديد النصفي الديمقراطيين فرصة لإعادة بناء نفوذهم السياسي، بعد عامين من الهزيمة التي أعادت ترامب إلى البيت الأبيض.لكنها تكشف في الوقت نفسه عن حالة استياء أوسع داخل المجتمع الأميركي، لا تقتصر على الحزب الحاكم، وتمتد إلى الثقة بالمؤسسات السياسية والحزبين الرئيسيين.وقد نجح الديمقراطيون في استثمار هذا الاستياء وتحويله إلى مكاسب في الكونغرس، لكن قدرتهم على تحويل تلك المكاسب إلى تحول سياسي مستدام ستظل رهناً بما يقدمونه خلال العامين المقبلين.وبذلك تضع الانتخابات الحزب الديمقراطي أمام معادلة دقيقة: لقد نجح في جمع أصوات المعارضين لترامب، لكن معركة كسب ثقتهم لم تُحسم بعد.فالناخب الأميركي الذي عاقب الجمهوريين في 2026 قد يعيد تقييم خياراته في 2028، عندما يصبح السؤال ليس من يريد إبعاده عن السلطة، وإنما من يثق بقدرته على حكم البلاد.