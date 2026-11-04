بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.. أوباما يوجه رسالة إلى ترامب

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أعلن الرئيس الأميركي الأسبق ان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حملت رسالة واضحة من الناخبين ، مفادها أنهم يريدون سياسة تجمعهم بدلا من تقسيمهم، وقادة يقدمون حلولا ملموسة للتحديات التي يواجهونها.وقال ، في منشور على منصة "إكس"، إن النتائج تحققت بفضل مرشحين متميزين تقدموا لخوض السباقات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق كانت فرص الفوز فيها تبدو ضئيلة.وأوضح أن هؤلاء المرشحين ينتمون إلى خلفيات متنوعة ويتبنون توجهات سياسية مختلفة، لكنهم اجتمعوا حول قيم مشتركة، والإيمان بالخدمة العامة، والالتزام بإعطاء الأولوية لمصالح سكان دوائرهم وولاياتهم.وأشاد أوباما بآلاف المسؤولين عن الانتخابات والمتطوعين من الحزبين والجمهوري، الذين ساهموا في ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وأدوا إحدى أهم وظائف النظام الديمقراطي الأميركي.وفي رسالة بشأن المرحلة المقبلة، أشار أوباما إلى أن إدارة لا يزال أمامها عامان في السلطة، مؤكدا ضرورة استغلال الصلاحيات المتاحة لإحداث التغيير ومنع مزيد من الضرر.وقال: "رغم أن هذه الإدارة لا يزال أمامها عامان في السلطة، فإن مهمتنا الآن هي أن نشمر عن سواعدنا، ونجري تغييرات حيثما نملك القدرة على ذلك، ونمنع وقوع مزيد من الضرر، ونضع الأسس للمستقبل".