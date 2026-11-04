تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

طفرة الذكاء الاصطناعي تحت المجهر... هل يواجه العالم فقاعة مالية جديدة؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-11-2026 | 06:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طفرة الذكاء الاصطناعي تحت المجهر... هل يواجه العالم فقاعة مالية جديدة؟
طفرة الذكاء الاصطناعي تحت المجهر... هل يواجه العالم فقاعة مالية جديدة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في الوقت الذي يندفع فيه العالم نحو الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بتحولات اقتصادية وتكنولوجية واسعة، تتزايد التساؤلات بشأن المخاطر المالية التي قد ترافق هذه الطفرة، ولا سيما في ظل التدفقات الاستثمارية الضخمة والرهانات المتنامية على أرباح مستقبلية لم تتضح معالمها بعد.
Advertisement
فما يبدو اليوم سباقاً عالمياً للسيطرة على التكنولوجيا الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الحديث، قد يحمل في طياته مخاطر تتجاوز قطاع التكنولوجيا، لتطال الأسواق المالية ومؤسسات التمويل والاقتصاد العالمي برمته.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا ترجمه "لبنان 24"، سلطت فيه الضوء على المخاطر الاقتصادية المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن حجم الاستثمارات المتزايد، إلى جانب أساليب تمويلها والاعتماد على توقعات متفائلة بشأن العوائد، قد يفتح الباب أمام تشكّل فقاعة استثمارية جديدة.
استثمارات ضخمة تتجاوز الطفرات السابقة
 بحسب الصحيفة، أصبحت مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أبرز محركات الاستثمار في الولايات المتحدة، مع توجه الشركات التكنولوجية الكبرى إلى ضخ مبالغ هائلة لتوسيع قدراتها وتعزيز حضورها في هذا القطاع.
وتُشير التقديرات إلى أن الإنفاق على مراكز البيانات قد يبلغ في المتوسط نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سنوياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2032، وهو مستوى استثماري استثنائي يعكس حجم الرهانات الموضوعة على مستقبل هذه التكنولوجيا.
غير أن ضخامة هذه الاستثمارات تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد على استيعاب هذا التوسع، وما إذا كانت العوائد المنتظرة ستوازي حجم الأموال التي يجري إنفاقها.
الإنفاق يتجاوز التدفقات النقدية
 لا تقتصر المخاوف على حجم الاستثمارات فحسب، بل تمتد إلى الطريقة التي تمول بها الشركات هذا التوسع، وفق ما أوردت الصحيفة.
فشركات التكنولوجيا الكبرى ترفع إنفاقها الرأسمالي بوتيرة متسارعة، في وقت لا تنمو فيه تدفقاتها النقدية التشغيلية بالسرعة نفسها، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأموال التي تنفقها والموارد النقدية المتاحة لديها.
وبحسب التوقعات الواردة في التحليل، من المنتظر أن يتجاوز الإنفاق الاستثماري لهذه الشركات تدفقاتها النقدية بنحو 93 مليار دولار خلال عام 2026.
ويعني ذلك أن تمويل التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي بات يتطلب الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض ومصادر التمويل الخارجية، الأمر الذي قد يزيد من حساسية هذه الاستثمارات تجاه ارتفاع تكاليف التمويل أو تراجع ثقة المستثمرين.
التمويل المعقد يوسع دائرة المخاطر
 تُضيف الصحيفة: "مع تزايد الاحتياجات التمويلية، لم يعد تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مقتصراً على شركات التكنولوجيا نفسها، بل باتت تشارك فيه أطراف مالية واستثمارية متعددة، من بينها صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق البنية التحتية، وشركات الاستثمار المباشر، إلى جانب المؤسسات المصرفية والجهات المقرضة."
ويُثير هذا التداخل مخاوف بشأن طبيعة العلاقات المالية بين هذه الجهات، خصوصاً عندما تعتمد بعض الاستثمارات على هياكل تمويلية معقدة يصعب معها تحديد حجم المخاطر بصورة واضحة.
وفي حال تراجعت قيمة الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو واجهت بعض الشركات صعوبات مالية، قد لا تبقى الخسائر محصورة داخل القطاع التكنولوجي، بل يمكن أن تمتد إلى المؤسسات المالية والمستثمرين المرتبطين بهذه المشاريع.
وبذلك، قد يتحول أي تعثر في الاستثمارات الكبرى إلى مصدر ضغط أوسع على النظام المالي، تبعاً لحجم الانكشافات المالية وطبيعة الروابط بين الجهات المعنية.
التطور التكنولوجي السريع يهدد قيمة الاستثمارات
من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع سرعة التطور التكنولوجي، إذ إن البنية التحتية التي يجري إنشاؤها اليوم بكلفة مليارات الدولارات قد تفقد جزءاً من قيمتها في وقت أقصر مما هو متوقع، إذا ظهرت تقنيات جديدة أكثر كفاءة وأقل كلفة.
وتكمن المشكلة في أن مراكز البيانات والتجهيزات المتخصصة تتطلب استثمارات ضخمة وفترات طويلة لاسترداد تكاليفها، ما يجعل أي تحول تقني سريع عاملاً مؤثراً في جدوى هذه المشاريع.
إلى ذلك، يبقى حجم الطلب الفعلي على خدمات الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الاستثمارات. فإذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات المتوقعة، أو جاء الطلب أقل من التقديرات، فقد يصبح استرداد الأموال المستثمرة أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل الالتزامات التمويلية الكبيرة.
هل تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى فقاعة مالية؟
 تأتي هذه المخاوف في وقت تسجل فيه الأسهم الأميركية مستويات تقييم مرتفعة، مدفوعة إلى حد كبير بالتوقعات المتفائلة بشأن الأرباح المستقبلية لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
إلا أن ارتفاع التقييمات لا يستند بالضرورة إلى الأرباح المحققة حالياً، بل يعكس إلى حد كبير رهانات المستثمرين على ما يمكن أن تحققه هذه الشركات في السنوات المقبلة.
ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: هل ستكون الأرباح المستقبلية كافية لتبرير حجم الاستثمارات الضخمة التي يجري ضخها اليوم؟
فإذا جاءت النتائج أقل من التوقعات، أو تباطأ نمو الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد تواجه الأسواق تصحيحاً حاداً في تقييمات الشركات، مع احتمال انتقال التداعيات إلى قطاعات أخرى مرتبطة بها، بحسب الصحيفة.
مواضيع ذات صلة
طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات التجارة العالمية رغم حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 16:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يبدأ انهيار طفرة الذكاء الاصطناعي؟ التاريخ يكشف المؤشر
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 16:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الاقتصاد الأميركي.. هل تتحول الاستثمارات الضخمة إلى نقطة ضعف؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 16:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يحتاج العالم إلى معاهدة لحماية الحقيقة من الذكاء الاصطناعي؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 16:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

صحافة أجنبية

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الأسواق المالية

المستقبل

لبنان 24

التزام

لبنان

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-11-04
Lebanon24
09:00 | 2026-11-04
Lebanon24
08:58 | 2026-11-04
Lebanon24
08:48 | 2026-11-04
Lebanon24
08:23 | 2026-11-04
Lebanon24
08:22 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24