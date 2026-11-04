آخر أرقام نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية.. الديمقراطيون ينتزعون الكونغرس من الجمهوريين

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تمكن الحزب الديمقراطي من تحقيق مكاسب واسعة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جرت أمس الثلاثاء، وانتزع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة للرئيس تعيد رسم موازين القوى في خلال العامين المتبقيين من ولايته الثانية.وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، فوز بأغلبية المجلسين، بعدما تمكنوا من انتزاع مقاعد في ولايات ظلت لسنوات معاقل انتخابية للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس وساوث كارولاينا.فقد دخل الجمهوريون الانتخابات وهم يسيطرون على 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، الذي يبلغ عدد مقاعده 100 مقعد، مقابل 45 للديمقراطيين ومستقلين اثنين يصوتان عادة مع الحزب الديمقراطي.ونجح الديمقراطيون، بحسب "أسوشيتد برس"، في انتزاع 7 مقاعد في ولايات تكساس وكانساس وآيوا وأوهايو ومين ونورث كارولاينا الشمالية وساوث كارولاينا، ما ضمن لهم استعادة السيطرة على المجلس، حيث حقق الديمقراطيون 54 مقعدا مقابل 43 مقعدا للجمهوريين.وفي تكساس، حقق الديمقراطي جيمس تالاريكو فوزا على كين باكستون، منهيا 38 عاما من غياب الديمقراطيين عن مقعد الولاية في مجلس الشيوخ.أما في كانساس، ففاز الديمقراطي آدم هاميلتون على الجمهوري روجر مارشال، مسجلا أول انتصار لحزبه في انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية منذ عام 1932.وفي ساوث كارولاينا، انتزعت آني أندروز المقعد من الجمهورية دارلين غراهام، في ولاية فاز فيها بفارق يقارب 18 نقطة مئوية في انتخابات الرئاسة عام 2024.وفي ميشيغين، أعلن الديمقراطي عبدول (عبد الرحمن) السيد فوزه عن ولاية ميشيغن متغلبا على الجمهوري مايك روجرز، ما سيجعله أول مسلم يُنتخب لعضوية الغرفة العليا في الكونغرس.مجلس النواب.. الديمقراطيون يستعيدون الأغلبيةكما أعلنت "أسوشيتد برس" فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، الذي يبلغ عدد مقاعده 435 مقعدا، بعد تحقيق مكاسب في دوائر انتخابية سبق أن صوت بعضها لترامب بفارق وصل إلى 18 نقطة مئوية.وكان الجمهوريون يسيطرون قبل الانتخابات على 219 مقعدا، مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقعدين شاغرين، إلا أن اليمقراطيين باتوا يسيطرون حتى الآن على 218 مقعدا مقابل 134 مقعدا للجمهوريين.وشملت الانتخابات اختيار حكام 36 ولاية أميركية، كانت 18 منها تحت سيطرة الجمهوريين و18 تحت سيطرة الديمقراطيين.وحقق الديمقراطيون انتصارات بارزة في ولايات تكساس وجورجيا وآيوا وأوهايو، إلى جانب مكاسب في المجالس التشريعية المحلية.