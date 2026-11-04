سلاح الصين الأخطر ليس عسكرياً.. ماذا كشفت صحيفة أميركية؟

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وبحسب الصحيفة، فإن هذه الإجراءات قد تعرقل إنشاء مصانع للطاقة الشمسية خارج الصين، وتحدّ من وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، في إطار استراتيجية تسعى إلى جعل الصناعات الصينية عنصراً أساسياً يصعب الاستغناء عنه في الاقتصاد العالمي.ولفت التقرير إلى أن القيود تشمل آلات حفر الأنفاق العملاقة، التي تعتمد عليها في تنفيذ مشاريع بمناطق الهيمالايا، بما يساعدها على نقل قواتها نحو الحدود المتنازع عليها مع الصين. ومن شأن القيود المرتقبة أن تمنح بكين قدرة أكبر على التحكم بوصول هذه المعدات إلى نيودلهي.وفي قطاع الطاقة الشمسية، تسعى الصين إلى حماية تفوقها الصناعي ومنع الشركات الأجنبية من استخدام معداتها لإنشاء مصانع منافسة، فيما تمتد القيود إلى تقنيات تصنيع الأدوية المتقدمة، وسط محاولات أوروبية ويابانية لتقليل الاعتماد على الإمدادات الصينية.وربطت الصحيفة هذه التحركات باستراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، بالتوازي مع زيادة اعتماد الدول الأخرى على التكنولوجيا الصينية، بما يمنح بكين أوراق ضغط في مواجهة وحلفائها.وترى القيادة الصينية أن المنافسة مع الغرب تمثل صراعاً اقتصادياً وتكنولوجياً طويل الأمد، خصوصاً في ظل القيود الأميركية المفروضة على الشركات الصينية، ومساعي للحد من وصول بكين إلى الرقائق الإلكترونية والتقنيات المتقدمة.في المقابل، تبرر الصين إجراءاتها باعتبارات ، مشيرة إلى مخاطر استخدام بعض التقنيات في عمليات عسكرية أو هجمات إلكترونية.كذلك، تأتي القيود في سياق الرد على الإجراءات الأميركية التي استهدفت شركات صينية، بينها شركة "بي جي آي" المتخصصة في علم الجينوم، إلى جانب مقترحات أميركية لتقييد الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني.وخلص التقرير إلى أن بكين تسعى إلى تحويل تفوقها الصناعي إلى نفوذ استراتيجي، يجعل من الصعب على الدول الغربية تقليص علاقاتها الاقتصادية معها، رغم تصاعد المنافسة بين القوتين.وتأتي هذه التطورات وسط هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، وفي ظل ترقّب لقاءات جديدة بين وشي جين بينغ، قد تحدد مسار المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.